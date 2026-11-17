El gobernador Axel Kicillof anunció este lunes junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, una inversión de $3.800 millones para impulsar 108 proyectos científicos y tecnológicos que fortalecerán el desarrollo productivo y social bonaerense.

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Fue en el marco de la 5° convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y la 1° del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), con la presencia del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

Durante el encuentro en el Salón Dorado, Kicillof afirmó: “En estos tiempos difíciles, fortalecer estas políticas es una definición estratégica: estamos involucrando a mil investigadores, 30 universidades, más de 50 pymes, municipios y agencias del Estado provincial para promover el crecimiento”. “Aunque el Gobierno nacional no lo comprenda, hay que decirlo con absoluta claridad: sin un Estado presente que invierta, no hay ciencia, no hay innovación y no hay desarrollo soberano posible”, agregó.

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“Desde el primer día nos propusimos revertir la desconexión histórica entre las problemáticas reales de nuestra Provincia y el conocimiento que se generaba en las universidades”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Estos 108 proyectos que hoy estamos acompañando son un paso más para construir espacios concretos de intercambio entre las casas de estudio y el sector productivo para responder a las necesidades de nuestro pueblo”.

A través del CFI se financiarán 76 proyectos correspondientes al FITBA, destinados a pymes y cooperativas locales; municipios bonaerenses; organismos provinciales; y centros de servicios tecnológicos universitarios. Creada en 2021, esta herramienta se consolida como la principal política de desarrollo de nuevos productos tecnológicos y de innovación en la provincia.

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Por su parte, Costa remarcó: “En un contexto en el que el Gobierno nacional abandonó el apoyo a la ciencia y la tecnología, la Provincia tomó la decisión política de sostener la inversión en esta área y acompañar a los y las investigadores”. “Creemos que el conocimiento es fundamental para el desarrollo bonaerense y, por eso, vamos a seguir impulsando iniciativas que permitan transformar las capacidades en soluciones concretas”, añadió.

En tanto, la 1° edición del FONICS acompañará 32 proyectos de investigación en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense. Entre ambos fondos se involucrarán más de mil científicos y científicas.

Al respecto, Lamothe sostuvo: “El Gobierno provincial dio en un punto neurálgico del desarrollo argentino al vincular la producción de conocimiento de las universidades con la necesidad que tiene el sistema de producción de bienes y servicios del país”. “Desde el CFI creemos que este tipo de políticas que son únicas, disruptivas y novedosas deben replicarse a lo largo y ancho de la Argentina”, añadió.

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Por último, Kicillof remarcó: “Frente a un Gobierno nacional que ajusta y destruye, estamos demostrando que hay otro camino posible a través de la inversión y la generación de políticas públicas al servicio de la ciencia, la tecnología y la producción: ese modelo funciona, sirve para mejorarle la vida a la gente y se hace realidad en la provincia de Buenos Aires”.