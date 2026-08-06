El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una asistencia financiera de hasta $7.500 millones para Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), empresa provincial encargada de prestar el servicio de agua potable y desagües cloacales en gran parte del territorio.

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La medida, establecida mediante el Decreto 1019/2026 el cual fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, establece que los recursos serán transferidos durante el tercer trimestre del año, con desembolsos mensuales de hasta $2.500 millones correspondientes a julio, agosto y septiembre.

No obstante, el decreto establece que los aportes previstos para los dos últimos meses quedarán sujetos a una revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

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Según los fundamentos del decreto, la asistencia tiene como objetivo "dar continuidad al plan de inversiones" que ABSA desarrolla en distintas regiones de la provincia. En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que, por la importancia de la actividad que lleva adelante la empresa, resulta necesario dotarla de los recursos suficientes para garantizar el mantenimiento, la construcción, la rehabilitación y la expansión de las obras vinculadas al servicio de agua potable y saneamiento.

ABSA depende en gran medida del respaldo financiero del Estado provincial para sostener sus inversiones en infraestructura. El decreto aclara que esta asistencia financiera no constituye una partida extraordinaria, sino que se enmarca en las previsiones aprobadas por la Ley de Presupuesto 2026, que contempla las cuentas de ahorro, inversión y financiamiento de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado bonaerense.

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Asimismo, dispone que ABSA deberá incorporar esos recursos mediante un aumento de su capital social, conforme a su estatuto y a la normativa vigente.