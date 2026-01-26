“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.

Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

El aviso rige para este lunes por la madrugada, y alcanza a toda la franja este de la Provincia y el sur bonaerense. Las condiciones tenderían a mejorar durante las horas de la mañana.

