Provincia: Arranca la semana con alerta meteorológico por tormentas
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige para este lunes para toda la franja este y sur del territorio bonaerense.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.
Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
El aviso rige para este lunes por la madrugada, y alcanza a toda la franja este de la Provincia y el sur bonaerense. Las condiciones tenderían a mejorar durante las horas de la mañana.
