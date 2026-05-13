El Gobierno bonaerense autorizó un plan de control poblacional de jabalíes en reservas naturales de la provincia con el objetivo de proteger al venado de las pampas, una especie autóctona declarada Monumento Natural Provincial y considerada una de las más amenazadas del país.

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La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución 4/26 de la Subsecretaría de Políticas Ambientales, dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense que conduce Daniela Vilar.

La normativa habilita la “caza para el control de poblaciones del cerdo silvestre o jabalí”, una especie exótica invasora señalada como una de las principales amenazas para el hábitat del ciervo pampero, el cual mediante la Ley N° 15.524, ha sido declarado Monumento Natural Provincial “ya que constituye una valiosa especie autóctona, siendo hasta fines del siglo XIX uno de los animales más típicos y abundantes de la provincia”.

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Según el texto oficial, el crecimiento de la población de jabalíes genera desplazamiento de fauna nativa, deterioro ambiental y pérdidas económicas en actividades agrícolas y ganaderas.

La medida alcanza a los refugios de vida silvestre Bahía Samborombón y Laguna Salada Grande, ubicados en jurisdicción de General Lavalle, General Madariaga y Punta Indio.

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En esas zonas, la Provincia autorizó tareas de caza de manera “continua y sostenida” para reducir la densidad poblacional de estos animales.

A partir de ahora, la Dirección de Áreas Protegidas deberá avanzar con la implementación del programa, que incluirá un registro de propietarios, arrendatarios y administradores rurales de las zonas afectadas.

Quienes formen parte de ese listado podrán convocar cazadores habilitados para llevar adelante las tareas de control, bajo determinadas condiciones establecidas por la normativa.

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Además, el Gobierno provincial dispuso que los animales obtenidos durante las actividades podrán ser comercializados, siempre que cumplan con la normativa vigente en materia de salubridad e inocuidad, así como con los requisitos de inscripciones comerciales y/o administrativas que definen las autoridades municipales, provinciales y nacionales.