En el marco del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías, la Provincia de Buenos Aires, a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), adjudicó la incorporación de una nueva capacidad de almacenamiento de energía, una iniciativa que permitirá fortalecer el sistema eléctrico bonaerense, mejorando la calidad del servicio en zonas estratégicas.

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Impulsado por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el programa prevé la instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) con el objetivo de incrementar la confiabilidad del suministro eléctrico en nodos críticos de la provincia.

El proyecto cuenta con una inversión estimada en $31.200 millones y contempla una potencia total de 25 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, que se distribuirán en cuatro nodos estratégicos ubicados en las localidades de Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

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“La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reduciendo las restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo”, se informó, a la vez que se indicó que el inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, mientras que la puesta en operación de los sistemas se proyecta para enero de 2027. Allí apuntan al verano ya aspiran a resolver los picos de consumo de energía por las altas temperaturas.

El programa se financia mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), canalizado a través del FITBA, consolidando un esquema que articula la planificación pública, el financiamiento específico y la implementación operativa a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).

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