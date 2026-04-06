El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó en Chascomús los lineamientos sobre el Plan Director de Caminos Rurales.

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En este sentido, se definió avanzar con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para el desarrollo de la iniciativa. Participaron de la presentación el intendente Javier Gastón, el presidente de la Asociación Rural local, Germán Pieroni, productores del distrito y Ayelén Borda, punto focal del vínculo entre la Provincia de Buenos Aires y el CFI.

Según el Gobierno, en territorio bonaerense la red vial supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra, lo que los convierte en una pieza clave para la producción, la conectividad y la integración territorial.

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En ese contexto, Chascomús aparece como un caso paradigmático. El distrito cuenta con más de 700 kilómetros de caminos rurales —actualmente relevados en unos 715 kilómetros— fundamentales para su matriz productiva, que combina actividad agropecuaria, agroalimentaria y turismo.

“Chascomús va a ser un caso piloto en este proceso. Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, decidimos avanzar e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, señaló Rodríguez.

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Fotos: Gentileza Gabriel Palmisano para LANOTICIA1.COM

Ejes de la propuesta

Georreferenciación de toda la red vial rural del distrito, con el objetivo de contar con una herramienta moderna que permita mejorar la gestión. “Esto implica no solo ubicar cada tramo, sino también realizar un diagnóstico detallado sobre el tipo de suelo y las características de cada camino”, explicó. En esa línea, el ministro Rodríguez remarcó que no todos los caminos presentan las mismas condiciones, especialmente en una zona con particularidades como la cuenca baja del Salado. “Algunos tienen mejorados, otros intervenciones parciales y otros conservan sus condiciones originales. Por eso el relevamiento busca identificar con precisión cada situación”, indicó. Establecer recomendaciones claras de mantenimiento. “La idea es definir qué tipo de intervención necesita cada camino y con qué periodicidad: si cada seis meses, un año o dos. Es decir, fijar criterios concretos para sostener la red vial en condiciones adecuadas”, sostuvo. Estrategia de mejora estructural. “Muchas veces no es necesario intervenir un tramo completo, sino sectores puntuales donde se concentran los problemas. Por eso el plan va a identificar esos puntos críticos y proponer soluciones específicas”, explicó. En ese sentido, el ministro destacó que el estudio incorporará un análisis hidrológico, clave para entender el comportamiento del agua en cada zona y definir intervenciones adecuadas. “Puede ser la construcción de un puente, un vado de hormigón u otro tipo de obra, pero siempre con respaldo técnico preciso”, detalló. El Plan Director también incluirá una priorización de obras, contemplando la disponibilidad de recursos. “Es fundamental establecer criterios claros para definir por dónde empezar y cómo avanzar de manera progresiva”, señaló. Carácter participativo. “No se trata de un estudio hecho desde un escritorio, sino de un trabajo en territorio. El equipo técnico va a recorrer los caminos, reunirse con productores y recoger el conocimiento práctico que ustedes tienen”, afirmó Javier Rodríguez, quien subrayó la importancia de incorporar la experiencia de quienes utilizan diariamente la red vial rural. Además, se prevén instancias más amplias de participación para acordar los criterios de priorización. “La idea es construir esos acuerdos de manera colectiva, incorporando la experiencia de quienes usan los caminos todos los días”, agregó.