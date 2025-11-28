La plataforma de ventas online de Banco Provincia se suma al Black Friday con una acción especial de 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de electro, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías, entre otros rubros. Además, habrá miles de productos con descuentos exclusivos.

El beneficio estará vigente desde el viernes 29 de noviembre para usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.



CÓMO COMPRAR EN PROVINCIA COMPRAS

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario, con una contraseña personal y secreta.

Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un ejecutivo de cuenta se comunicará para finalizar el proceso de otorgamiento.

Los 5 tips que tenés que conocer para comprar en el Black Friday

Planificá tus compras: realizá un presupuesto de cuánto dinero querés gastar en cada producto, tené en cuenta tu sueldo y gastos fijos, y de esa manera te asegurás poder pagar el total de la tarjeta de crédito. Prepará una lista de lo que te interesa: hacé un listado con todos los productos que necesitás comprar e incluí las que consideres compras superfluas. La idea es no dejarte llevar por tus emociones y evitar gastos innecesarios. Investigá antes de comparar: dentro de Provincia Compras vas a encontrar gran variedad de productos y marcas, lo que te permitirá poder comparar precios y elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consultá el saldo disponible en tu tarjeta de crédito: antes de comenzar a comprar chequeá la disponibilidad de tu tarjeta de crédito a través de tu homebanking en la opción Tarjetas. Usá a tu favor la tarjeta de crédito. recordá que tenés la posibilidad de pagar en cuotas y sin interés. Gracias a eso, podés comprar electrodomésticos de larga durabilidad y así amortiguar su precio.