La provincia de Buenos Aires aprobó una nueva actualización de las tarifas del servicio eléctrico que comenzará a regir a partir del 1° de julio y que impactará en las facturas de los usuarios en territorio bonaerense como Edelap, EDEA, EDEN y EDES, que impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial y que comenzará a regir desde el 1° de julio de 2026, convalida el recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) a partir de cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), así como en la actualización transitoria de diversos componentes que integran el costo final de la prestación del servicio.

Uno de los aspectos centrales de la resolución tiene que ver con la modificación de la bonificación adicional extraordinaria destinada a los usuarios alcanzados por el esquema de subsidios energéticos.

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De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades, el beneficio correspondiente al mes de junio pasó del 10,67% al 11,97% sobre el consumo base subsidiado. La corrección busca adecuar los valores facturados a las disposiciones nacionales y garantizar que los usuarios alcanzados por el programa continúen recibiendo la asistencia prevista por el régimen vigente.

Además de las modificaciones vinculadas a los subsidios, la resolución aprobó una actualización transitoria de varios componentes que integran la tarifa eléctrica. Entre ellos se encuentran el Valor Agregado de Distribución (VAD), que remunera la actividad de las distribuidoras; el Sobrecosto por Generación Local (SGL); el Agregado Tarifario (AT); y el Cargo de Transición Tarifaria (CTT), conceptos que forman parte de la estructura de costos del servicio y que se reflejan en el monto final que reciben los usuarios.

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Estos ajustes comenzarán a aplicarse en las facturas emitidas desde julio y tendrán diferente impacto según la categoría de usuario y el nivel de subsidio recibido. En el caso de los usuarios residenciales que no cuentan con subsidios, la resolución establece un incremento cercano al 5% en el cargo fijo, es decir, el importe que se abona independientemente del nivel de consumo registrado durante el período de facturación. A su vez, el cargo variable, que depende de la cantidad de energía consumida, experimentará una actualización aproximada del 2%.

Para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el impacto será más moderado. Según los cálculos oficiales, el cargo fijo registrará una suba cercana al 2%, manteniéndose la asistencia estatal destinada a reducir el peso de la factura sobre los hogares de menores ingresos.

El régimen de subsidios contempla una única categoría de beneficiarios residenciales que requieren asistencia estatal para acceder al consumo básico de energía. Los usuarios alcanzados reciben bonificaciones sobre los primeros 300 kilovatios hora mensuales durante los meses de mayor demanda energética y sobre los primeros 150 kilovatios hora en los períodos restantes del año. El consumo que exceda esos límites se factura sin subsidios.