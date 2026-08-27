El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo aumento que tendrán los boletos de los colectivos desde el 1° de septiembre en el Gran Buenos Aires y Gran La Plata, que componen la capital bonaerense, Berisso y Ensenada.

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La decisión implica una suba desde el próximo martes del 4,79%, por lo que el boleto mínimo trepará de los $1.210,17 actuales a $1.268,20. En tanto que el más caro, que se abona por recorridos de 27 km o más, pasará de $2.077.96 a 2.177,59, para pasajeros que abonen con una tarjeta SUBE nominal.

Las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

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De 0 a 3 kilómetros: $1.268,20 (ahora $1.210,17)

De 3 a 6 kilómetros: $1.398,11 (ahora $1.334,14)

De 6 a 12 kilómetros: $1.560,77 (ahora $1.489,36)

De 12 a 27 kilómetros: $1.871,76 (ahora $1.786,13)

Más de 27 kilómetros: $2.177,59 (ahora $2.077,96)

Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominar, el costo será considerablemente mayor. El pasaje mínimo alcanzará los $2.536,39 y el máximo llegará a $4.355,19.

Tramo 0-3 km: $2.536,39

Tramo 3-6 km: $2.796,23

Tramo 6-12 km: $3.121,53

Tramo 12-27 km: $3.743,53

Tramo más de 27 km: $4.355,19

El ajuste también impactará en los usuarios que cuentan con el beneficio de la tarifa social. En este caso, los nuevos valores serán:

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De 0 a 3 kilómetros: $608,74.

De 3 a 6 kilómetros: $671,10.

De 6 a 12 kilómetros: $749,17.

De 12 a 27 kilómetros: $898,45.

Más de 27 kilómetros: $1.045,25.

También quedaron establecidas las tarifas de servicios suburbanos provinciales del Gran Buenos Aires, líneas que cruzan dos municipios o más.