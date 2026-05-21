Los estatales bonaerenses vuelven a sentarse con el Gobierno de Axel Kicillof este viernes a las 12.30 horas como parte de la mesa de monitoreo que ambas partes acordaron en la última paritaria.

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Para los trabajadores del Estado provincial, el acuerdo firmado el 4 de marzo con los gremios —ATE, UPCN y FEGEPPBA— estableció un incremento escalonado total del 9% total para el primer cuatrimestre. El esquema fue: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril.

Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC marcó para el mes de abril un 2,6%, con una variación acumulada en lo que va de 2026 del 12,3%.

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Si bien la instancia del viernes es de monitoreo, en junio está prevista la reapertura formal de la paritaria, donde gremios y Gobierno volverán a negociar un nuevo esquema de aumentos para el segundo semestre.

Sin embargo, si la brecha inflacionaria se sostiene, los gremios tienen argumentos para exigir una corrección antes de la reapertura.

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