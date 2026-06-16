El Ministerio de Salud bonaerense creó el Consejo Consultivo Asesor del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, un espacio integrado por especialistas, organizaciones sociales, instituciones académicas y actores vinculados a la temática que tendrá la función de asesorar al Estado en el diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con el uso medicinal del cannabis.

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La resolución 4917/2026 fue publicada este martes en el Boletín Oficial del distrito y establece que el nuevo organismo funcionará en la órbita de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, dependiente de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud.

Según se detalla en los fundamentos de la norma, la creación del Consejo responde a la necesidad de contar con un ámbito permanente de consulta y asesoramiento técnico que contribuya a fortalecer la toma de decisiones del Estado en materia de cannabis terapéutico y medicinal.

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El nuevo Consejo Consultivo deberá generar instancias de debate y diálogo entre las autoridades sanitarias y representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, profesionales de la salud, investigadores, universidades y entidades especializadas en la temática.

De acuerdo con la resolución, el organismo tendrá como función principal asesorar y colaborar con la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud en aquellos asuntos vinculados al desarrollo del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, actuando como órgano de consulta permanente.

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La norma establece además que la conformación, el mecanismo de selección de sus integrantes, los objetivos específicos y las pautas de funcionamiento quedarán definidos en un anexo que acompaña la resolución. El mismo será de carácter mixto y plural, y estará integrado por un mínimo de quince y un máximo de treinta miembros, designados por la Coordinación del Consejo.

Asimismo el Consejo elaborará al menos un informe anual público con recomendaciones estratégicas

y técnicas; la duración en el cargo será de dos años, pudiendo renovarse de manera consecutiva; y las funciones de la totalidad de los integrantes del Consejo serán desempeñadas ad honorem.

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