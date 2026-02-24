El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y en articulación con el Instituto Cultural de la Provincia, finalizó la obra de restauración y puesta en valor del Museo y Biblioteca Provincial “Juan Domingo Perón”, casa natal del expresidente, ubicado en el partido de Lobos.

En total, se intervinieron 390 m² de superficie y los trabajos implicaron la refuncionalización de la vivienda histórica, manteniendo y conservando los materiales y formas originales del edificio para respetar su código patrimonial. En ese sentido, se realizó el acondicionamiento de la fachada y de las cuatro salas de exposición, la reubicación de la biblioteca y la restauración del llamado “Patio de placas”, con la preservación de la higuera histórica que data de 1890 y rememora tanto la vida del General Perón como la historia del propio museo.

Por otro lado, se ampliaron y restauraron sectores en desuso, se reubicó el sector administrativo, y se construyeron sanitarios accesibles y un nuevo espacio adaptable para talleres o exhibiciones, que amplía las posibilidades culturales, educativas y sociales del espacio.

Asimismo, se realizaron tareas de reparación estructural, limpieza profunda, sellado de grietas, reintegración de molduras y pintura; la instalación de nuevos techos y carpinterías y la renovación total de instalaciones sanitarias, eléctricas, de climatización, detección de incendios y alarma.

Las intervenciones fueron supervisadas por un asesor en restauración con formación específica en patrimonio, se llevó un registro técnico y fotográfico de los trabajos realizados, acompañado por informes mensuales y uno final con recomendaciones de mantenimiento.

“La refuncionalización del Museo y Biblioteca Provincial Juan Domingo Perón se trata de una obra estratégica que beneficia a toda la población de Lobos, así como también a turistas, investigadores, estudiantes de la provincia y visitantes que concurren a la Casa natal de Perón. Con esta obra se recuperará y preservará un Patrimonio histórico nacional y cultural, devolviéndole su identidad y condiciones originales, promoviendo la memoria colectiva de la provincia, e impulsando la cultura, la educación y el turismo local”, destacaron desde la cartera bonaerense.