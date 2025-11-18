El gobierno de Axel Kicillof autorizó una partida de $8.511.062.450 destinada a saldar deudas con los municipios por los gastos que demandaron las delegaciones de deportistas que participaron en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata.

El decreto 2890/2025 firmado por el gobernador y los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andres Larroque, Economía, Pablo López y Gobierno, Carlos Bianco, señala que la Dirección de Juegos Bonaerenses solicitó “el pago de la diferencia del apoyo económico de la Etapa Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, para solventar los gastos de traslados de la Etapa Interregional y de alojamiento y transporte de las Delegaciones finalistas”.

En ese sentido, autoriza a “otorgar aportes no reintegrables a favor de los Municipios", en concepto "de Diferencia Apoyo Económico con destino a la Etapa Final Provincial de la 34 Edición de los Juegos Bonaerenses 2025”.

La ayuda permitirá a los distritos “solventar los gastos que demande la mencionada etapa”, lo que incluye fundamentalmente el alojamiento y el transporte de las delegaciones que viajaron a Mar del Plata.

El financiamiento será ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Larroque.

