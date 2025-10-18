Los cuadros tarifarios actualizados del transporte público fluvial de pasajeros del Delta bonaerense que ya rigen desde su publicación en el Boletín Oficial del distrito.

Según informó la cartera de Transporte bonaerense, en el marco de la actualización tarifaria que se aplica a los servicios de transporte público fluvial de pasajeros de jurisdicción provincial, “se resalta la importancia del servicio regular público fluvial de pasajeros para la población del Delta Bonaerense y el turismo del área de influencia, siendo imprescindible alcanzar una recomposición tarifaria para eliminar las disparidades de costos a cargo de las personas usuarias, haciendo extensivo dicho análisis a los servicios especializados en categorías Taxi y Excursión”.

Servicios regulares



Servicios de excursión

Servicios taxi fluvial

Por ello, mediante el artículo 3° de la Resolución N° 39/24, se estableció que los valores tarifarios aprobados “se podrán ajustar bimestralmente o por un período mayor, aplicando como máximo, el equivalente a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), respecto del mes anterior en que fuere aprobada la tarifa a actualizar y hasta el último mes publicado, en que se apruebe la referida actualización”.

"Teniendo en cuenta las particularidades del transporte fluvial de pasajeros que transforma al residente isleño en un usuario cautivo del mismo, en tanto es su medio de traslado principal y a veces excluyente y analizando el impacto del aumento en sus economías, se incorporó para los servicios regulares una nueva alternativa de adquisición de pasajes, bajo la modalidad ida y vuelta con un 20% de descuento en su tarifa plena; posibilidad que también se ha incluido para el usuario no residente, interpretando que en este caso constituye una herramienta útil para incentivar la actividad turística y recreativa e incrementar los resultados favorables para el desarrollo del sector, añadieron desde el Ministerio.

Por último, “ advirtiendo la necesidad de actualizar los cuadros tarifarios del sector, se solicitó informe técnico a la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional de Transporte para determinar las escalas tarifarias para los servicios de transporte fluvial de pasajeros de carácter regular y especializado, evaluando para ello el proceso inflacionario y su impacto en los costos del servicio, y concluyendo en la implementación de un incremento del 7,4643%, que permitirá sostener la continuidad y calidad del servicio” y de esta forma, Transporte faculta a la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial, a instrumentar, a través de sus dependencias, la publicación de los cuadros tarifarios actualizados.

