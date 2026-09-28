El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el lanzamiento de la licitación para construir la autovía de la Ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, un proyecto clave para la región costera que busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

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La obra contempla transformar en doble calzada los 47 kilómetros del corredor, con un presupuesto oficial de $154.000 millones. La apertura de sobres está prevista para el 4 de noviembre y el plazo de ejecución es de 540 días.

Según estimaron fuentes provinciales, los trabajos podrían comenzar en marzo de 2027, una vez finalizada la temporada de verano, para no interferir con el flujo turístico.

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El proyecto está dividido en dos lotes y contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, con un cantero central de 16 metros. El trazado atraviesa los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar.

Esta obra se suma a la doble calzada que ya se ejecuta entre Mar Chiquita y Villa Gesell, actualmente en su etapa final, lo que permitirá completar un corredor seguro a lo largo de la costa atlántica bonaerense, hasta el municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata).

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