En un movimiento destinado a proteger los derechos de los consumidores, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires impuso una multa de 59 millones de pesos a la empresa de entrega a domicilio "Rappi" y ordenó que se reembolse a los usuarios bonaerenses el dinero cobrado en concepto de "tarifa de servicio".

La acción de la Provincia surge después de que la empresa fuera acusada en marzo de este año de cobrar cargos adicionales compulsivos en violación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. En ese momento, se le ofreció a "Rappi" la oportunidad de evitar la multa si dejaba de cobrar este adicional, pero la empresa optó por mantenerlo, lo que llevó a la sanción actual.

Además de los cargos por envío, "Rappi" estaba cobrando un cargo extra denominado "tarifa de servicio" que no se informa previamente y que los consumidores solo conocen al momento de pagar. Desde la Provincia aseguran que esta tarifa adicional fue diseñada para aumentar las ganancias de la empresa a expensas de los gastos operativos de la plataforma, trasladando estos costos a los consumidores.

La Provincia también ordenó a "Rappi" que establezca los mecanismos adecuados para reembolsar a los consumidores bonaerenses los montos pagados por este concepto. La "tarifa de servicio" se introdujo en enero de 2022 y, hasta marzo de 2023, había acumulado aproximadamente 13 millones de pesos. Este monto, actualizado hasta la fecha de hoy, deberá ser devuelto a los usuarios bonaerenses.

El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar, enfatizó que esta acción no es en absoluto una postura anti empresarial, sino que se le dio a "Rappi" la oportunidad de corregir la cláusula en cuestión, pero la empresa optó por no hacerlo, lo que llevó a la imposición de la multa. “Si Rappi quitaba ese concepto, la multa no llegaba”, aclaró.

Más sanciones de la Provincia a apps de entrega a domicilio

Vale recordar que esta sanción no es la primera de su tipo en la provincia de Buenos Aires. En marzo de este año, la gestión que administra el gobernador Axel Kicillof también había imputado a las empresas "Rappi" y "PedidosYa" por prácticas abusivas similares, relacionadas con el cobro de cargos extras en los envíos, con la amenaza de multas por más de 400 millones de pesos.