Las tarifas eléctricas para la provincia de Buenos Aires aumentarán un 3,6% e impactarán, en promedio, en unos $1.000 en las boletas de diciembre.

Así lo estableció mediante la Resolución 1118/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía indicó que el aumento “incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de octubre y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD)”.

El incremente incluye a los servicios prestados por Edelap, EDEA, EDES, EDEN y las cooperativas eléctricas del interior.

En ese sentido, por ejemplo, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar $42.000/mes a pagar $43.500/mes (incluye impuestos). Mientras que un usuario N2 (ingresos bajos) pagaba $x/mes y ahora pagará $26.800/mes (con impuestos), informó Ámbito.

El incremento, que se traslada inmediatamente a los cuadros tarifarios, se verá reflejado en los consumos del mes de noviembre y diciembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre diciembre y enero.

Según el texto oficial, los ajustes tarifarios deben reflejar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión. En ese sentido, la Provincia incorporó en los nuevos cuadros las variaciones de los precios estacionales de la energía y la potencia, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), los costos de transporte y la reducción mensual de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de Niveles 2 y 3.

La resolución recuerda que la Secretaría de Energía nacional aprobó la Programación Estacional de Verano del Mercado Eléctrico Mayorista para el período 1° de noviembre de 2025 – 30 de abril de 2026, cuyos valores deben ser trasladados a las tarifas provinciales mediante el mecanismo de “Pass Through”.

El Ministerio también señala que, en el marco de la Etapa de Transición Tarifaria vigente, corresponde aplicar una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT), del Cargo de Transición Tarifaria (CTT) y de las compensaciones a los distribuidores incluidos en el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.

Otro punto mencionado en la resolución es la Tarifa Social, aprobada por decreto 940/2024. El Ministerio indica que se corregirán “errores de inclusión y exclusión” en el padrón de beneficiarios y que quienes residan en urbanizaciones cerradas no podrán ser alcanzados por este régimen. Para ello, Economía provincial enviará información patrimonial y de geolocalización al OCEBA y al ENRE.