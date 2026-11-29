La escuela secundaria bonaerense podría tener nuevas reglas para los alumnos que no aprueben todas las materias. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) elaboró una propuesta para modificar el Régimen Académico y reorganizar las instancias de recuperación, con cambios que comenzarán a implementarse durante el ciclo lectivo 2027.

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El documento de trabajo, elaborado para las jornadas institucionales de noviembre, plantea adecuaciones a la Resolución 1650/24. La iniciativa surgió luego de una evaluación del funcionamiento del régimen y de encuentros con representantes gremiales, inspectores y equipos directivos. Durante octubre, según el material oficial, se realizaron 70 encuentros con 4.487 directores de escuelas secundarias de más de 50 distritos.

Uno de los objetivos es reorganizar la manera en que los estudiantes recuperan las materias que no aprobaron. La propuesta mantiene dos principios: que las asignaturas aprobadas no deban volver a cursarse y que todas las instancias de aprendizaje y acreditación cuenten con propuestas de enseñanza y acompañamiento.

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Las materias pendientes de años anteriores tendrán un mecanismo diferente al de intensificación. En lugar de incorporarse a los períodos habituales de recuperación, se evaluarán en comisiones institucionales específicas. La intensificación quedará destinada a las materias que los alumnos cursan durante el ciclo lectivo, ya sea por primera vez o porque las están recursando.

Cuántas materias se podrán adeudar y cuándo habrá que recursar

La propuesta establece un límite para definir cómo deberán continuar los estudiantes que acumulen asignaturas sin aprobar. En las escuelas secundarias comunes, quienes tengan hasta cuatro materias pendientes de años anteriores podrán acreditarlas mediante las nuevas comisiones institucionales. En las escuelas técnicas, el límite será de cinco.

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En cambio, quienes acumulen cinco o más materias pendientes en la secundaria común deberán recursar la totalidad de las asignaturas no acreditadas. En la Educación Técnico Profesional, esa situación se aplicará a partir de seis materias.

Las materias que ya fueron aprobadas no deberán volver a cursarse. Además, un equipo de la escuela denominado Equipo de Definición de Trayectorias Educativas (EDTE) intervendrá para organizar el recorrido de los estudiantes que deban recursar, en comunicación con ellos y sus familias.

La implementación tendrá una transición. Durante 2027, para los alumnos que superen el límite de materias pendientes, el EDTE definirá cuáles deberán recursar durante ese ciclo lectivo. A partir de 2028, quienes superen el máximo establecido deberán recursar todas las materias que tengan sin acreditar.

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El documento también contempla una situación particular: si un estudiante no acredita una materia, no alcanza el mínimo de asistencia requerido durante el año y tampoco participa de los períodos de intensificación, deberá recursarla, independientemente de cuántas materias adeude de años anteriores.

Cómo serán las nuevas instancias para recuperar materias

Las asignaturas pendientes de años anteriores se evaluarán en Comisiones Evaluadoras Institucionales, previstas para tres momentos del año: agosto, diciembre y marzo. Antes de cada instancia habrá espacios de acompañamiento y enseñanza, especialmente durante febrero y julio.

El esquema busca diferenciarse de las mesas examinadoras tradicionales. Las comisiones estarán integradas por un docente del área —de la misma materia o de una asignatura afín— y otros perfiles de la institución que puedan acompañar el proceso, como docentes con módulos FORTE, preceptores, EMATP o integrantes de los Equipos de Orientación Escolar.

La intención es que no se trate solamente de una evaluación, sino de una instancia colectiva que incluya enseñanza y trabajo sobre los contenidos prioritarios de cada materia.

Para la puesta en marcha, durante 2027, los estudiantes que tengan hasta cuatro materias pendientes en la secundaria común —cinco en la técnica— tendrán una primera convocatoria en la semana posterior al receso invernal. Las escuelas deberán organizar esas comisiones y prever previamente los espacios de acompañamiento.

Cuándo serán los períodos de intensificación

El proyecto mantiene cuatro períodos de intensificación durante el año, pero delimita qué materias podrán incluirse en cada uno. Estarán destinados a las asignaturas que los estudiantes cursaron durante el ciclo lectivo en curso, por primera vez o mediante recursado. Las materias de años anteriores tendrán el mecanismo específico de las comisiones institucionales.

El cronograma propuesto contempla:

Primera quincena de julio: intensificación de materias correspondientes al primer cuatrimestre.

Dos semanas previas al cierre del segundo cuatrimestre: una nueva instancia durante noviembre.

Dos semanas posteriores al cierre del cuatrimestre: recuperación de las materias que no se aprobaron durante el ciclo lectivo.

Segunda quincena de febrero: última instancia para las asignaturas pendientes del año que finaliza.

Con esta reorganización, la Provincia busca evitar que las escuelas deban diseñar distintas combinaciones de recuperación para materias de años anteriores y establecer un circuito específico para definir si los alumnos pueden acreditarlas o deben recursarlas.

Por ahora, se trata de una propuesta incluida en un documento de trabajo de la DGCyE, que deberá traducirse en las definiciones normativas correspondientes antes de su implementación. La previsión oficial es comenzar con los cambios en el ciclo lectivo 2027 y completar el nuevo esquema a partir de 2028.