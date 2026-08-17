La senadora bonaerense Malena Galmarini impulsó un proyecto de ley para crear una Agencia Provincial destinada a la custodia, administración y reutilización de bienes decomisados. Según la legisladora, el recupero de estos bienes permitiría al Estado reparar daños sufridos por las víctimas directas e indirectas de la delincuencia y fortalecer organizaciones comunitarias.

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El proyecto prevé que la Agencia funcione como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y cuente con un Consejo Provincial Asesor. Asimismo, se propone la creación de una comisión bicameral de fiscalización para garantizar transparencia y respeto de las garantías constitucionales.

Galmarini resaltó antecedentes internacionales como la agencia italiana ANSBC y advirtió que Argentina necesita un abordaje integral frente al crimen organizado. La propuesta se inscribe en el debate sobre cómo transformar bienes ilícitos en herramientas de inclusión y desarrollo social, con miras a consolidar una política de largo plazo en la provincia.

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