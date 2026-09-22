El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para este jueves a los gremios que representan a los trabajadores estatales para reanudar las negociaciones paritarias y comenzar a discutir un nuevo incremento salarial.

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El llamado llega después de los reclamos realizados por dicho sector, así como los docentes y empleados judiciales, que venían exigiendo la reapertura de la discusión ante el avance de la inflación.

Al respecto, Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, manifestó: “vamos con la expectativa de continuar con la recuperación del poder adquisitivo, seguir con la planificación de pases a planta permanente así como con el trabajo de las mesas técnicas".

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El reclamo es luego del acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno bonaerense y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430, que estableció un aumento del 7% en dos tramos y contempló el compromiso de volver a discutir los salarios durante septiembre. La mejora se estableció tomando como base los salarios de junio: un 5% a partir de julio y un 2% en agosto.

Como la negociación se retomará durante la segunda quincena de septiembre y los haberes del mes ya fueron liquidados, cualquier incremento que eventualmente se acuerde no podrá incorporarse a los salarios que los estatales cobrarán durante octubre.

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