La provincia de Buenos Aires sumó 397 nuevos oficiales penitenciarios tras la ceremonia de egreso realizada este miércoles en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en La Plata.

El acto fue presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y contó con la presencia de más de dos mil familiares de los flamantes oficiales, oriundos de 25 distritos bonaerenses.

Los cadetes obtuvieron el título de técnicos superiores en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social, con base en el respeto por los derechos humanos y con perspectiva de género, y con ejes en el trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, la planificación estratégica y la conducción democrática.

Mena destacó que “se trata de la primera promoción que egresa con un plan de estudios diseñado bajo estándares más modernos que les otorga un título de nivel superior”.

El ministro agregó que “la seguridad integral, la inclusión social, la planificación estratégica, la perspectiva de género, la conducción democrática y la transversalidad de los derechos humanos son los cimientos de esta formación y son los pilares de una política penitenciaria que, día a día, junto a cada una de las áreas del SPB, trabajamos por hacerla más profesional y eficiente”.

Además, el ministro agradeció a todo el personal del SPB y la comunidad educativa y felicitó especialmente a los egresados y a sus familias por todo el sacrificio y la entrega que han puesto. “A partir de ahora, todo lo aprendido estará al servicio y el cuidado de las familias bonaerenses: una enorme responsabilidad y un verdadero orgullo”.

Con este título, los nuevos oficiales adjutores del escalafón general, pertenecientes a las promociones LXXI Masculina y XXXVII Femenina, trabajarán en diversas áreas dentro de las Unidades y Alcaidías de la Provincia, posibilitando de esa manera la disminución de los índices de reincidencia y una mejora en la seguridad pública.

Entre los egresados figuran jóvenes de 25 distritos de la provincia de Buenos Aires: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

También de Olavarría, Mar del Plata, Mercedes, Necochea, Junín, General Alvear, Tapalqué, Dolores, General Pintos, General Viamonte, Azul, Las Flores, Alberti, San Pedro y Ramallo

En esta oportunidad, los mejores promedios fueron obtenidos por tres cadetes platenses: Tomás Benítez, Naum Real y Brisa Domingo.

Durante la ceremonia de egreso recibió su reconocimiento el oficial adjutor Benítez por lograr el primer mejor promedio. Luego, llegó el turno de Real, quien obtuvo el segundo mejor promedio general, y, en tercer lugar se ubicó Domingo.

Además, recibieron menciones especiales los cadetes que se destacaron en diferentes materias relacionadas a la seguridad, a la asistencia, a lo humanístico, a lo contable administrativo, a lo legal y a lo deportivo, entre otras formaciones.

El ministro Juan Martín Mena, y la directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya, entregaron a los egresados certificados y sables de mando, emblema del oficial penitenciario.