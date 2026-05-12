El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y su par de Salud, Nicolás Kreplak, firmaron la firma de un convenio de cooperación junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, destinado a fortalecer la atención integral de adolescentes y jóvenes alojados en establecimientos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

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El acuerdo consolida una estrategia de trabajo conjunto impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof para garantizar el acceso efectivo y continuo a la salud de jóvenes en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y contó con la participación de la directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, junto a Marisa Graham, funcionaria en el área con competencia en niñez, adolescencia y violencia familiar del Tribunal. Asimismo, asistieron los subsecretarios de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, y de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino, además del director provincial de Salud en la Niñez y la Adolescencia, Federico Paruelo.

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Larroque agradeció la cooperación del presidente de la Corte y destacó que la iniciativa “va a permitir implementar protocolos específicos de atención y seguimiento para adolescentes en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria”.

Torres por su parte, destacó el trabajo articulado entre los organismos involucrados y valoró el esfuerzo colectivo que permitió avanzar en el acuerdo, al tiempo que agradeció a los ministerios y equipos técnicos que participaron en su elaboración.

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A partir de este convenio, la Provincia avanzará en la implementación de un Programa Integral de Salud específico para adolescentes y jóvenes alojados en dispositivos del OPNyA, con protocolos comunes de atención y seguimiento sanitario.

“Es una obligación que tenemos como Estado provincial y también en articulación con la Justicia, garantizar que estos jóvenes tengan todos sus derechos garantizados y una nueva oportunidad en la vida, que es para lo que estamos todos y todas”, afirmó en tanto Cáceres.

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las leyes nacional 26.061 y provincial 13.298 de promoción y protección integral de derechos, y ratifica el compromiso del Gobierno bonaerense con políticas públicas integrales para el acompañamiento y cuidado de niñas, niños y adolescentes.