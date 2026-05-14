El Gobierno bonaerense y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) avanzaron en la búsqueda de una salida al conflicto que afecta a varias líneas de colectivos que prestan servicio en San Isidro y otros distritos de la Zona Norte.

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En una reunión realizada en la sede del gremio, las partes acordaron conformar una mesa técnica de trabajo para intentar destrabar la crisis operativa que desde hace meses genera incertidumbre entre trabajadores y usuarios.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Transporte de la Provincia, Damián Contreras, junto al secretario general de la UTA, Roberto Fernández. También participaron representantes de las empresas involucradas, equipos técnicos del Ministerio y dirigentes sindicales, entre ellos Luis Duperre.

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La mesa de trabajo tendrá como eje central analizar la situación de las líneas provinciales 333, 407 y 437, además de la emblemática línea comunal 707 de San Isidro, que atraviesan dificultades operativas y financieras que impactan en la frecuencia y normal prestación del servicio.

Durante la reunión se evaluaron distintas alternativas vinculadas a los recorridos y a la reorganización operativa de las unidades. Desde la cartera provincial remarcaron que la prioridad es preservar las fuentes laborales y garantizar que los vecinos continúen contando con un servicio de transporte eficiente y regular.

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El conflicto viene desde hace varios meses y afecta diariamente a miles de pasajeros del conurbano bonaerense que dependen de estas líneas para trasladarse entre distintos puntos de la región.

Fuentes del Ministerio de Transporte calificaron el encuentro como “positivo” y señalaron que el trabajo conjunto continuará en los próximos días con el objetivo de alcanzar una solución definitiva en el corto plazo. La expectativa es llevar tranquilidad tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios que utilizan diariamente estas líneas en San Isidro y localidades cercanas.