La fiesta se desarrollará en el predio oficial de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, un espacio preparado para recibir a familias, jóvenes y turistas que buscan disfrutar de varios días de entretenimiento en contacto con la naturaleza. Durante las cuatro jornadas habrá jineteadas, fogones, camping, playa y deportes náuticos, en un entorno ideal para vivir una experiencia completa.

Ads

Uno de los grandes atractivos del evento es su variada grilla artística, que reúne a reconocidos artistas nacionales y propuestas populares para todos los gustos. La apertura, el jueves, estará a cargo de Gauchos of The Pampa, con un show que rinde homenaje a las raíces folclóricas. El viernes será el turno de Luck Ra, en el marco del Cebada Fest, una noche pensada especialmente para el público joven.

El sábado la fiesta sigue con las presentaciones de Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado, que combinarán música popular, folclore y fiesta. El cierre, el domingo, llegará de la mano de Pancho Figueroa y Q’ Lokura.

Ads

La cebada, base fundamental de la industria cervecera, es el eje de una celebración que pone en valor el trabajo del campo, la identidad local y la historia productiva de Puan.

Datos claves

Ads

Evento: 51ª Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera

Fecha: Jueves 8 al domingo 11 de 2026

Lugar: Predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, Puan

Ads

Actividades: Jineteadas, camping, fogones, playa y deportes náuticos

Espectáculos:

Jueves: Gauchos of The Pampa

Viernes: Luck Ra – Cebada Fest

Sábado: Emanero, Juan Fuentes, La Peña del Cebado

Domingo: Pancho Figueroa, Q’ Lokura

Entrada: Arancelada

Organiza: Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera

Más información:

Web: fiestacebadapuan.com.ar

Instagram: @fnccpuan

Facebook: FiestaNacionaldelaCebadaCervecera