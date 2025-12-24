Puan a pura celebración: llega la 51ª Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera con la presentación de Luck Ra
Del jueves 8 al domingo 11 de enero, el evento que combina tradición rural, música en vivo, gastronomía y actividades al aire libre.
La fiesta se desarrollará en el predio oficial de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, un espacio preparado para recibir a familias, jóvenes y turistas que buscan disfrutar de varios días de entretenimiento en contacto con la naturaleza. Durante las cuatro jornadas habrá jineteadas, fogones, camping, playa y deportes náuticos, en un entorno ideal para vivir una experiencia completa.
Uno de los grandes atractivos del evento es su variada grilla artística, que reúne a reconocidos artistas nacionales y propuestas populares para todos los gustos. La apertura, el jueves, estará a cargo de Gauchos of The Pampa, con un show que rinde homenaje a las raíces folclóricas. El viernes será el turno de Luck Ra, en el marco del Cebada Fest, una noche pensada especialmente para el público joven.
El sábado la fiesta sigue con las presentaciones de Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado, que combinarán música popular, folclore y fiesta. El cierre, el domingo, llegará de la mano de Pancho Figueroa y Q’ Lokura.
La cebada, base fundamental de la industria cervecera, es el eje de una celebración que pone en valor el trabajo del campo, la identidad local y la historia productiva de Puan.
Datos claves
Evento: 51ª Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera
Fecha: Jueves 8 al domingo 11 de 2026
Lugar: Predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, Puan
Actividades: Jineteadas, camping, fogones, playa y deportes náuticos
Espectáculos:
Jueves: Gauchos of The Pampa
Viernes: Luck Ra – Cebada Fest
Sábado: Emanero, Juan Fuentes, La Peña del Cebado
Domingo: Pancho Figueroa, Q’ Lokura
Entrada: Arancelada
Organiza: Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera
Más información:
Web: fiestacebadapuan.com.ar
Instagram: @fnccpuan
Facebook: FiestaNacionaldelaCebadaCervecera
