Escobar se encuentra en el centro de una polémica. Eduardo Gianfrancesco, candidato a intendente por La Libertad Avanza (LLA), interpuso una denuncia penal por “injurias” contra Tomasa Albina Flores, seguidora del intendente Ariel Sujarchuk. La acusación se basa en un meme que retrata al líder de LLA, Javier Milei, como un "gatito mimoso del poder", un término que surgió durante el debate presidencial por parte de la postulante del FIT, Myriam Bregman.

Gianfrancesco, quien previamente formaba parte del bloque de Juntos por el Cambio y se pasó a LLA, encontró el apodo del "gatito mimoso" como difamatorio y decidió llevar el caso a la justicia. Según informó Crónica, la denuncia radicada en el Juzgado Correccional Nº1 de Zárate-Campana fue dada a conocer por Albina Flores, titular de un merendero en el barrio San Miguel de Ingeniero Maschwitz, quien expresó su incredulidad ante la situación en su cuenta personal de Facebook.

La militante de Sujarchuk defendió su postura y criticó la acción legal de Gianfrancesco. En un enérgico descargo, Albina Flores cuestionó la integridad del candidato, recordando su pasado en el que se burlaba de las personas que enfrentaban dificultades económicas durante la pandemia a través de memes. Además, Albina Flores se mostró decidida a continuar su labor social y comunitaria, sin dejarse intimidar por las acciones legales en su contra.

"No tengo problema en enfrentar a la justicia por compartir un meme o un flyer en una red social por oponerme a la venta de órganos o a la libre portación de armas", dijo la militante. Y agregó: "esta gente se maneja así, denunciando a la gente humilde, persiguiendo. ¿Así pretende gobernar Escobar? Hoy ocupa una banca en la que no honra a sus votantes, que él en publicaciones se burlaba de la gente que comía polenta en plena pandemia a través de memes".

Pese a la denuncia, Albina Flores calificó a Gianfrancesco como "oportunista" y afirmó su compromiso de seguir trabajando por su barrio y su comunidad, sin importar el resultado del caso legal. “Me parece injusto porque estamos en democracia y todos tenemos el derecho de compartir los pensamientos (...) no me van a parar ni amedrentar. No me voy a detener en lo que me gusta hacer en este trabajo social para los chicos", completó Flores sobre la acusación.

El meme de la discordia que fue publicado por la militante denunciada.