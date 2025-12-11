Puerto Quequén atraviesa horas de incertidumbre institucional tras la convocatoria a una reunión extraordinaria del Directorio del Consorcio de Gestión para tratar la acefalía generada por la renuncia de su presidenta, Jimena López.

La decisión, impulsada por cuatro directores (Mariano Daniel Carrillo, Juan Arnoldo Ouwerkerk, Edgardo Felipe Mancino y Daniel Arce), encendió alarmas en el gobierno bonaerense, que advirtió que cualquier resolución adoptada sin autorización oficial sería “nula de pleno derecho”.

El conflicto radica en las facultades para designar a la máxima autoridad del ente portuario. Desde el Ejecutivo provincial recordaron que la Ley Provincial de Actividades Portuarias establece que la presidencia del Consorcio es “una facultad indelegable del Poder Ejecutivo”, por lo que el Directorio no puede avanzar en una sustitución que, señalan, implicaría “extralimitarse en sus funciones” y suplantar la representación del Estado.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof envió una notaformal al Directorio, a través de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, encabezado por Augusto Costa. En la carta, el mandatario “recomendó” designar un presidente interino que asuma temporalmente las funciones correspondientes a la Gerencia General, con el fin de garantizar la operatoria cotidiana del puerto y evitar la paralización de actividades.

Además, el documento, al que accedió Ecos Diarios, subraya que el Directorio no debe avanzar con votaciones vinculadas a permisos, concesiones o prórrogas, mientras persista el vacío de conducción. La advertencia se enmarca en las competencias establecidas por la Ley 15.477, el Decreto 126/2023 B y el Decreto 54/2020, normativa que regula la administración portuaria en la provincia.

La nota fue remitida a todos los integrantes del Directorio y a la Secretaría del Consorcio, en un intento de ordenar la situación y evitar decisiones que puedan derivar en impugnaciones legales o conflictos políticos mayores.