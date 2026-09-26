El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que Puerto Quequén tendrá un nuevo presidente y que la designación se encuentra en la etapa final.

Ads

La definición se conoció durante la visita que Bianco realizó a la región junto al gobernador Axel Kicillof, aunque desde el Ejecutivo bonaerense evitaron revelar quién será la persona elegida hasta completar el procedimiento formal.

Según informó Ecos Diarios, Bianco fue consultado sobre la situación y aseguró que la designación ya está siendo analizada por el gobernador.

Ads

“Está eso, está hablado. Lo estamos trabajando. Seguramente más temprano que tarde el gobernador va a estampar su firma en la designación”, señaló el funcionario.

La salida de Jimena López y una conducción interina

El cambio en la conducción del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén se produce luego de la salida de Jimena López, tras la cual el organismo quedó bajo una presidencia de carácter interino.

Ads

Bianco explicó que esa situación fue considerada transitoria y que ahora la Provincia busca avanzar con una designación formal.

“Quedó un presidente interino que no era lo que correspondía, era una cuestión transitoria”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Kicillof será quien defina al próximo presidente y formalice la designación mediante su firma.

Ads

Por ahora no se conoce el nombre

Consultado sobre quién ocupará finalmente el cargo, el ministro evitó dar precisiones.

“No se dicen los nombres hasta que no está la firma del gobernador, que es lo que corresponde”, respondió Bianco.

De esta manera, el proceso se encuentra avanzado, pero todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad del próximo titular de Puerto Quequén.

La designación quedará formalizada una vez que el gobernador suscriba el instrumento correspondiente.

También habrá cambios en el directorio

El recambio no se limitará a la presidencia del Consorcio. Bianco confirmó además que serán renovados los integrantes del directorio, cuyos mandatos recientemente llegaron a su vencimiento.

“También se están renovando todos los miembros del directorio, porque les acaba de vencer el mandato”, explicó.

Mientras se completa el proceso, la Provincia continuará trabajando con el presidente interino y los demás integrantes del directorio.

Bianco destacó la importancia estratégica del puerto

Durante sus declaraciones, el ministro también puso el foco en el peso que tiene Puerto Quequén para la economía regional y nacional.

“Es uno de los puertos más importantes de la Argentina, no solo de la provincia de Buenos Aires, gran capacidad de carga, de granos, etcétera”, afirmó.

En ese marco, Bianco sostuvo que la relevancia estratégica de la terminal portuaria requiere una conducción formalmente designada.

“Sí amerita que haya un presidente nombrado por el gobernador, que es lo que corresponde”, concluyó.