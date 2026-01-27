"Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo Maximiliano Pullaro consultado sobre el asesinato de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, y respaldó la inclusión de una reforma a la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, que impulsa Casa Rosada.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui Ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, añadió.

En ese sentido, criticó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años las políticas penales del país: “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina. Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

