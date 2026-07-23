Pullaro firmó el traspaso de Nación a Santa Fe de la ruta A012 y ya comienza la reparación integral de la traza
En un episodio inédito, el Gobernador rubrico el convenio por el cual la provincia asumirá durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Se trata de un corredor estratégico para el transporte de cargas y el acceso al principal complejo agroexportador del país
Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, firmaron el convenio que formaliza la cesión por 20 años de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe. El acto, realizado en el Salón de los Acuerdos de la Casa Rosada, contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otras autoridades.
La rúbrica marca un hecho sin precedentes en el país: es la primera vez que el Gobierno Nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.
“Acabamos de concretar una decisión estratégica para Santa Fe con el traspaso de la Ruta A012, que durante los próximos 20 años será administrada por la Provincia”, resaltó Pullaro tras la firma.
El Gobernador recordó que la provincia insistió durante meses con este reclamo “por el estado de la ruta, pero principalmente por la importancia que tiene para la logística de los más de dos millones de camiones que llegan cada año a los puertos santafesinos”. En ese sentido, anunció que “este jueves, a las 9 de la mañana, comienzan las obras de reparación”, y sostuvo que la decisión responde a la convicción de que “abaratar los costos logísticos fortalece el sistema productivo de la provincia invencible de Santa Fe y mejora la competitividad de la Argentina”.
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