"(José Luis) Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, sostuvo Maximiliano Pullaro desde el Aeropuerto de Rosario, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora y postulante a Diputada Gisela Scaglia.

Ads

Además, sobre la continuidad de Espert en el Congreso, el mandatario santafesino dijo: “Será un debate parlamentario más que político. Hoy el Diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

En tanto, con respecto la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires como piden los libertarios tras la baja de Espert, Pullaro consideró que “la ley electoral no lo permite por plazos”. Y destacó: “Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (36 mil millones, que solo aporta la gobernación). Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno Nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”.

Ads

Puede interesarte

Ads