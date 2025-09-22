La 118ª Expo Rural de Rafaela fue el escenario elegido por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia para enviar un fuerte mensaje político y productivo, en el marco del tramo final de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos nacionales.

En el cierre de la tradicional muestra agropecuaria, ambos insistieron en la necesidad de fortalecer la representación santafesina en el Congreso y en la defensa del interior productivo.

“Aprovecho este momento para saludar a las familias del campo que están aquí y que todos los días se levantan temprano para poner en marcha esta máquina productiva que sostiene a la Argentina”, dijo Maximiliano Pullaro, frente a un auditorio lleno de productores. Y agregó: “Estamos en el corazón de la cuenca lechera, que tantos recursos le da al país, y también en el corazón de la industria, que genera trabajo y empleo. Porque Santa Fe es esto: es campo, es industria y es comercio”.

A su vez, el mandatario santafesino marcó la diferencia que marca el interior productivo. “Si desde Buenos Aires miraran más lo que es la provincia de Santa Fe, a la Argentina le iría mucho mejor”, aseveró. Según Pullaro, el carácter reinversor del sector es central: “Cuando queda un recurso, el campo lo invierte para producir más, la industria lo pone en una nueva nave o línea de producción. Nadie piensa en paraísos fiscales o criptomonedas; se piensa en generar trabajo”.

