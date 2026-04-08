“Fue un triunfo de todos los santafesinos”, dijo Maximiliano Pullaro tras rubricar un convenio con Anses que restablece el flujo mensual de fondos que había sido interrumpido unilateralmente por Nación. Se tratan de $ 120.000 millones que van a ser abonados en doce meses. Por otro lado, se realizará una auditoría en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 para acordar cuánto es el monto del stock de deuda y acordar la forma de pago.

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La actividad se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participaron también la diputada nacional, Gisela Scaglia, y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.

La transferencia se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe, se informó oficialmente.

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"Celebramos que los acuerdos se cumplan y que los recursos de los santafesinos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo nuestro sistema previsional y defendiendo lo que es de Santa Fe”, expresó el Gobernador.

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