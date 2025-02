El Gobernador Maximiliano Pullaro se mostró “conforme” este lunes ante el inicio de las clases en toda la provincia de Santa Fe y aseguró que “más del 95% de los docentes estuvieron en las aulas”, a pesar de la medida de fuerza gremial.

En este sentido, añadió: "Después de 14 años, los chicos el día que comenzaron las clases, estuvieron en los establecimientos educativos públicos y privados”, y aseveró que esto “cambia el paradigma, porque más allá de la discusión que podemos tener con los gremios, los chicos están en las escuelas aprendiendo, pero fundamentalmente mejorando la calidad educativa que necesitábamos en la provincia”.

Además, Pullaro señaló que la medida de fuerza impulsada por el gremio representante de los docentes públicos -Amsafe tuvo un acatamiento “muy bajo” según la evaluación que realizó la Provincia.

Asimismo, se refirió al paro impulsado por Ctera a nivel nacional al afirmar que “desde Buenos Aires no nos van a venir a marcar la cancha. (Roberto) Baradel no va a venir a decirle a la provincia cuando tenemos que parar las escuelas. Acá los santafesinos le dijeron que no al paro de Baradel y hoy después de 14 años las escuelas estuvieron abiertas”.