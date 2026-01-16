El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a otras autoridades provinciales, recorrerá este viernes las obras que se llevan a cabo en la Unidad Penitenciaria N°8 “El Infierno” (en la intersección de las rutas AO12 y 14), la primera cárcel para reclusos de alto perfil, donde irán a parar narcos y sicarios, que se construye en Piñero, y será única en su tipo en Sudamérica.

El Infierno estará compuesto por 4 módulos y un edificio de “gobierno general” por donde se realizará el ingreso. Tendrá un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con circulación vehicular por debajo y circulación peatonal por arriba. Además, cada 70 metros tendrá un torreón de vigilancia. En el fondo del penal habrá una torre de 36 metros de alto para tener una vista de 360 grados.

Cada uno de los 4 módulos tiene 24 pabellones. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas en todo el complejo. Cada módulo también contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un blindex y para no tener contacto físico. Tendrá sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto.

