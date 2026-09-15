Pullaro resaltó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos y la masiva afluencia al Fan Fest y las competencias
El gobernador hizo un primer balance del torneo que se puso en marcha el fin de semana y destacó la respuesta del público, el operativo integral dispuesto para el desarrollo de los eventos y el impacto económico previsto para Rosario. “Estamos preparados para organizar lo que el mundo nos quiera traer”, subrayó. Y contó que “más de un millón de personas de todo el mundo vieron la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos.
Maximiliano Pullaro realizó este lunes un primer balance de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tienen como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
El sábado, Rosario fue escenario de la ceremonia inaugural del certamen. La propuesta reunió a las delegaciones participantes en una puesta que combinó deporte, música, teatro y danza, y marcó el comienzo formal de una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre.
Durante una conferencia de prensa en el Predio Ferial Parque Independencia, el Gobernador destacó que 250.000 personas asistieron a la ceremonia en el Monumento y que, sumadas las transmisiones por televisión y plataformas de streaming, más de un millón de personas siguieron el espectáculo.
“Superó el millón de personas que pudieron ver esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y que con tantas ilusiones quisimos mostrar al mundo lo bueno que tiene la provincia: los pueblos originarios, la inmigración, la industrialización, la producción agropecuaria y la capacidad de construir un futuro común a través del deporte”, aseveró.
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