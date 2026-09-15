Maximiliano Pullaro realizó este lunes un primer balance de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tienen como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

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El sábado, Rosario fue escenario de la ceremonia inaugural del certamen. La propuesta reunió a las delegaciones participantes en una puesta que combinó deporte, música, teatro y danza, y marcó el comienzo formal de una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

Durante una conferencia de prensa en el Predio Ferial Parque Independencia, el Gobernador destacó que 250.000 personas asistieron a la ceremonia en el Monumento y que, sumadas las transmisiones por televisión y plataformas de streaming, más de un millón de personas siguieron el espectáculo.

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“Superó el millón de personas que pudieron ver esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y que con tantas ilusiones quisimos mostrar al mundo lo bueno que tiene la provincia: los pueblos originarios, la inmigración, la industrialización, la producción agropecuaria y la capacidad de construir un futuro común a través del deporte”, aseveró.

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