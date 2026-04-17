Maximiliano Pullaro participó este jueves de la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que reunió a 5.411 personas de todo el país. Los asistentes pujaron por 150 lotes que incluían un avión, autos, motos y otros elementos, se informó oficialmente.

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Desde el escenario, Pullaro dio la bienvenida “a la subasta de bienes más grande de la Argentina” y remarcó que “en la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones. Es una política pública que llevamos adelante con mucha determinación, porque estamos convencidos de que es el único camino que debemos transitar, juntos, para vivir en orden y en paz”.

“A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron, y que podemos convivir y disfrutar de los espacios públicos”, añadió el gobernador.

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Por último, sostuvo que esto es posible “porque, junto a la policía, la justicia y el servicio penitenciario, demostramos que cuando el Estado quiere, el Estado puede. Sigamos adelante luchando contra el delito y el crimen organizado”.

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