Pullaro: “Santa Fe encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes para que vuelvan a víctimas e instituciones”
En el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario, el gobernador santafesino resaltó que las subastas de bienes incautados al delito son “una política pública que llevamos adelante porque estamos convencidos de que es el único camino para poder vivir en paz”.
Maximiliano Pullaro participó este jueves de la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que reunió a 5.411 personas de todo el país. Los asistentes pujaron por 150 lotes que incluían un avión, autos, motos y otros elementos, se informó oficialmente.
Desde el escenario, Pullaro dio la bienvenida “a la subasta de bienes más grande de la Argentina” y remarcó que “en la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones. Es una política pública que llevamos adelante con mucha determinación, porque estamos convencidos de que es el único camino que debemos transitar, juntos, para vivir en orden y en paz”.
“A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron, y que podemos convivir y disfrutar de los espacios públicos”, añadió el gobernador.
Por último, sostuvo que esto es posible “porque, junto a la policía, la justicia y el servicio penitenciario, demostramos que cuando el Estado quiere, el Estado puede. Sigamos adelante luchando contra el delito y el crimen organizado”.
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