Maximiliano Pullaro habló sobre el cierre de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, que concluyó con la aprobación del texto final. Vale destacar que, en el marco del proceso, el Gobernador se desempeñó como convencional constituyente, elegido en abril pasado.

Ads

“Siento un profundo honor de haber sido parte de esta Generación del ‘25, que logró construir los consensos para alcanzar una ley que hacía 63 años no se daba, que era la necesidad de la reforma”, dijo el mandatario.

Y agradeció “a todos los bloques legislativos que acompañaron la iniciativa y el debate profundo”, y recordó que el proceso incluyó una elección en la que se conformaron mayorías y minorías, para luego transitar “58 días que hoy nos permiten haber terminado una nueva Constitución”.

Ads

Por último Pullaro destacó: “Tenemos una Constitución de avanzada, que nos ubica en un lugar diferente en la República Argentina, que nos muestra que hemos logrado mucho consenso. El 93 % de los artículos han salido con más del 67 % de los votos, otros con más votos aún. Esto demuestra que en Santa Fe somos distintos. Tenemos diferencias, pero podemos dialogar, escucharnos y, desde ese lugar, construir algo grande”.

Ads