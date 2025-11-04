Maximiliano Pullaro se refirió este lunes a la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales la semana pasada con el Jefe de Estado, Javier Milei en Casa Rosada y los cambios en el Gabinete Nacional que se anunciaron en los últimos días con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior.

“Vemos los cambios con mucha expectativa” dijo el santafesino, y mencionó la predisposición de su Gobernación “para trabajar fuertemente en unidad y sacar el país adelante”, aseguró el mandatario. Además, valoró fundamentalmente “el cambio de actitud que tuvo el Gobierno nacional pasadas las elecciones legislativas (del pasado 26 de octubre) al convocar a 20 jurisdicciones de la República Argentina para debatir temas que son importantes para nuestro país y que le pueden venir muy bien a nuestra provincia”, y en ese sentido, enumeró proyectos a debatir en el Congreso como “la reforma laboral” porque “Santa Fe tiene alrededor de 7.000 Pymes, por eso tenemos una mirada pyme al respecto, por lo cual la reforma nos tiene que servir para que podamos contratar más gente y que podamos pasar gente que hoy está en el mercado informal al mercado formal”.

Asimismo, Pullaro también mencionó la reforma tributaria, “en donde es claro que la Nación, las provincias y los municipios tienen que tener una baja de impuestos, porque algunos son sumamente regresivos como el impuesto del cheque o las retenciones”, y aseveró que para que eso suceda, “tiene que haber un crecimiento económico en función del sostenimiento de los servicios y de las obras en cada una de las jurisdicciones”, ante lo cual recalcó el reclamo nuevamente de los gobernadores a la Nación por el estado de las rutas nacionales que “no es bueno”.

