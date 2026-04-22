El proyecto de Reforma electoral del gobierno nacional ya fue remitido al Senado tal como había anunciado el presidente Javier Milei, “el cual tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, según aseguró.

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Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También una serie de modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones.

En ese sentido se endurecen las condiciones para constituir una fuerza política y también para mantenerla vigente, algo que complicaría a los partidos más chicos. Desde el gobierno apuntan a terminar con el régimen de los “sellos de goma, que hacen cada elección un negocio". Por ejemplo, el piso para perder la personería sube a 3% del padrón obtenido en la elección, cuando hoy es 2%.

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Además, para ser considerado partido nacional habría que tener presencia en 10 distritos cuando la ley actual exige en 5. Otro punto es el de la afiliación digital en reemplazo de la actual ficha de cartón, vigente desde 1983.

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Por otro lado se incluyen cambios en la Boleta única de papel, donde se plantea la incorporación del botón de "boleta completa" y la posibilidad de ampliar la boleta a categorías provinciales y municipales en el caso de elecciones simultáneas.

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En tanto que el proyecto incorpora el criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. Este es un cambio respecto al proyecto que fue rechazado en el periodo legislativo anterior.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. En ese sentido, los partidos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere.

"Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es "plata negra" que muchas veces viene de actividades ilícitas. Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo", indicó en un comunicado la Oficina del Presidente.