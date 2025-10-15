La salud de Catalina Maglio, la niña pergaminense de 10 años gravemente herida en la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua el pasado jueves 9 de octubre, muestra señales alentadoras de evolución en su estado de salud.

Según el último parte difundido por la Dirección Médica del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Catalina “evoluciona en forma favorable, sin soporte respiratorio” y comenzó a “recuperar la conciencia en forma paulatina, respondiendo a órdenes simples”.

La comunidad de Pergamino, del pueblo de Rancagua y todo el país se unió en una cadena de oraciones para pedir por su recuperación.

El comunicado oficial añade que la paciente “continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos en compañía de ambos padres”, y que el equipo médico “realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia”.

Catalina había sido trasladada en helicóptero sanitario el viernes posterior al siniestro, desde el Hospital “San José” de Pergamino hacia el Garrahan. La niña ingresó con politraumatismos severos y lesiones en la cabeza provocadas por el impacto de un objeto metálico que salió despedido durante la demostración experimental de una maqueta que simulaba la erupción de un volcán la cual explotó y donde varias personas terminaron heridas

