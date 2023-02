El coordinador de Sanidad Animal de la Regional Sur Bonaerense del Senasa, Javier Viana, dio especificaciones sobre el primer caso de gripe aviar confirmador en la Provincia. El especialista subrayó que “no hay problema en el consumo de huevos o el consumo de carne”.

Sobre el caso positivo confirmado en el municipio de Puán dijo en declaraciones a la radio LU2 que “ya se está trabajando en el lugar con gente de Senasa en el foco que se había manifestado. Tenemos un equipo de rastreo epidemiológico y otro de sacrificio en la zona".

El municipio de Puán aseguró que el positivo corresponde a una ve que fue hallada muerta en el predio del Club de Pesca de la laguna de Segovia. El mismo permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”.

"Para las personas no hay problema en el consumo de huevos o el consumo de carne. Eso hay que dejarlo bien aclarado que no hay ningún inconveniente en el consumo de estos dos productos aviarios. Lo que hay que tener cuidado es en no manipular aves que se puedan encontrar moribundas o que estén muertas. Le pedimos a la gente que no las agarre, que no las tenga, porque el contacto y la infección se puede producir a través del manejo de esas aves", enfatizó Viana sobre las precauciones que hay que tener.

Ya son seis las Provincias que detectaron gripe aviar y en total suman 11 casos.