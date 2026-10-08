El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, celebró la recomposición del diálogo con el Municipio de General Pueyrredon tras el regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia y aseguró que la administración de Axel Kicillof está dispuesta a trabajar en conjunto para atender las principales problemáticas de Mar del Plata.

Ads

En diálogo con el medio local La Capital, Bianco sostuvo que Montenegro “arrancó con el pie derecho” al comunicarse con el gobernador Axel Kicillof y con funcionarios bonaerenses antes de anunciar oficialmente su regreso al cargo.

“En primer lugar me parece que ya arrancó con el pie derecho al tener una comunicación con nosotros de manera previa a anunciar oficialmente su retorno al Municipio como gesto. No es una obligación, ni mucho menos, pero como gesto me parece muy bueno, y que hayamos podido hablar de trabajar en conjunto”, señaló el funcionario.

Ads

Puede interesarte

Diez meses de tensión

La relación entre el gobierno provincial y el Municipio atravesó diez meses de fuertes cortocircuitos y dificultades de comunicación, particularmente en materia de seguridad, aunque también en otros aspectos de la gestión.

Bianco reconoció que el vínculo con General Pueyrredón se había vuelto una excepción frente a la relación que la Provincia mantiene con otros municipios, incluso aquellos gobernados por dirigentes de la oposición.

Ads

“Estábamos con mucha dificultad”, explicó el ministro, aunque aclaró que durante la última semana habían existido contactos vinculados con cuestiones de habilitaciones y ordenamiento urbano y territorial.

“Estaba muy difícil el vínculo en los temas de seguridad, pero también en otros temas de gestión”, agregó.

Según Bianco, la intención ahora es normalizar la relación institucional y avanzar en una agenda de trabajo similar a la que la Provincia mantiene con el resto de los distritos bonaerenses.

Ads

Seguridad, uno de los principales ejes

Uno de los primeros temas sobre los que buscarán avanzar es la coordinación en materia de seguridad.

El ministro recordó que Mar del Plata presenta características particulares por su condición de principal ciudad del interior bonaerense y por los niveles de exclusión y desempleo que registra durante buena parte del año.

“Hay que prestarle una particular atención, además siendo la ciudad más grande del interior de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En ese sentido, Bianco lamentó que el Municipio no hubiera podido incorporarse previamente a algunas iniciativas impulsadas por la Provincia.

“Nosotros hace poco lanzamos una unidad de coordinación de patrullaje, que no habíamos podido incluir al municipio justamente porque no estábamos pudiendo tener un diálogo, un vínculo”, explicó.

Ahora, General Pueyrredón fue invitado a participar de esa estructura y de las distintas actividades de coordinación en seguridad.

“Hagamos tabula rasa porque lo que le tenemos que dar son soluciones a los vecinos de General Pueyrredon”, afirmó.

El ministro reconoció que pueden existir diferencias políticas e ideológicas entre la Provincia y los intendentes, pero remarcó que esas diferencias no deberían impedir la llegada de programas y herramientas de gestión a los municipios.

“Trabajemos en conjunto, podemos tener diferencias, las tenemos, pero eso no es un problema para nosotros”, sostuvo.

Nación, Provincia y Municipio, una mesa tripartita

Otro de los puntos que aparece sobre la mesa es el pedido de Montenegro para incorporar al Gobierno nacional y a las fuerzas federales a una estrategia conjunta contra la inseguridad.

Bianco aseguró que la Provincia no tiene objeciones a esa posibilidad, aunque cuestionó la falta de un vínculo fluido con la administración nacional.

“A nosotros nos gustaría que el Gobierno nacional haga con la provincia de Buenos Aires lo que hacemos nosotros con los municipios que son gobernados por la oposición”, manifestó.

De todos modos, aclaró que existen canales institucionales entre los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia y que la administración bonaerense está dispuesta a coordinar acciones.

“Para nosotros lo mejor es que podamos articular acciones Nación, Provincia y Municipio”, afirmó.