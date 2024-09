El argentino Franco Colapinto brindó declaraciones tras el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y consideró que el equipo Williams cometió un error de estrategia que no le permitió meterse entre los 10 primeros.

“Hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde. Y me pasó Pérez, si no, no me hubiera pasado”, señaló el pilarense.

Colapinto terminó 11 y estuvo a una posición de sumar puntos:

“Me gustó mucho la carrera pero creo que podría haber llegado a otros puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, enfatizó.