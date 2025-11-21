La sorpresiva decisión de la AFA de entregar a Rosario Central el título de Campeón de Liga 2025 —por ser el equipo con más puntos acumulados en la temporada— reabrió un debate histórico que impacta de lleno en la Provincia de Buenos Aires. La nueva coronación, que no estaba incluida en el reglamento vigente, podría habilitar reclamos de clubes bonaerenses que años atrás lograron lo mismo sin recibir un trofeo.

El reconocimiento fue entregado este jueves en la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero. Allí estuvieron Ángel Di María, Jorge “Fatura” Broun, el entrenador Ariel Holan y el presidente Gonzalo Belloso. Central sumó 66 puntos entre Apertura y Clausura, y la dirigencia del fútbol argentino resolvió consagrarlo como campeón pese a que la figura del “Campeón de Liga” no figuraba dentro de los tres títulos habilitados para 2025: Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones.

La creación de este nuevo trofeo abrió una puerta inesperada. Por primera vez, clubes que dominaron la tabla anual en otras temporadas podrían reclamar un reconocimiento similar al que hoy luce el Canalla.

Lanús, el antecedente más fuerte en la Provincia

Entre los casos bonaerenses, aparece rápidamente Lanús, del municipio homónimo. El Granate fue el equipo con más puntos de la temporada 2008/2009, pero nunca recibió un trofeo por ese logro. Con la resolución que benefició a Central, la institución del Sur podría argumentar que se encuentra en idéntica situación deportiva.

Racing también quedó en una posición comparable

Otro club bonaerense involucrado es Racing, de Avellaneda. La Academia terminó como el mejor equipo del año en 2022, aunque aquel rendimiento tampoco derivó en un título oficial. La actual decisión de la AFA reactiva un reclamo que, hasta ahora, se mantenía solo en la discusión de los hinchas y analistas.

Otros clubes que alimentan la controversia

Fuera del territorio provincial, también existen antecedentes recientes. Vélez fue el equipo con más puntos en 2024, mientras que River logró ese mérito en 2021 y 2023, sin recibir una estatuilla equivalente. Aunque no sean bonaerenses, sus casos nutren el argumento de que la entrega del título a Central podría generar una avalancha de pedidos históricos.

Cómo queda el mapa de competencias en 2026

Tras la coronación del Canalla, la Liga Profesional informó cómo quedará estructurado el calendario del próximo año. En 2026 se mantendrán los dos torneos locales y se incorporará definitivamente esta nueva figura:

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga (equipo con más puntos en la tabla anual)

(equipo con más puntos en la tabla anual) Trofeo de Campeones

Supercopa Internacional

Copa Argentina

Supercopa Argentina