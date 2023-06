Cada 2 de junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario en nuestro país para recordar el año 1884, cuando un incendio en una casa de La Boca generó que los vecinos se organizaran para ir a apagar el fuego.

En su día, te compartimos testimonios de Bomberos de la provincia de Buenos Aires que relataron a LaNoticia1.com qué es ser bombero.

Gustavo Calveiro - Jefe de Cuartel de Bomberos de Hurlingham

“Para mí la sensación o el hecho de ser bomberos voluntario es algo que nada... hay sentimientos que por ahí son inexplicables, que no hay palabra como para poder determinarlo, y la realidad es que poder saber de que más allá de que podamos arribar nuestras vidas o podamos pasar distintos tipos de riesgo, el hecho de poder trabajar y acá no se habla de plata, porque somos voluntarios cien por ciento, poder trabajar para solucionar la problemática o los inconvenientes que puedan tener las personas, en algún momento de su vida y nosotros poder ser parte de la solución es más que gratificante. Eso te llena el alma, te alegra el corazón y hace de que quieras... nada, seguir perfeccionándote para poder estar listo para cuando nos necesiten. Es un orgullo muy grande ser bombero voluntario.”

Claudio Quinteros - Bomberos Voluntarios de La Matanza

Bueno. Pues, ser bomberos es hacer el bien sin saber a quién, extranjero, argentino. Sin razas ni colores, ni ladrón ni policía, es un sentimiento único que te lleva a querer hacer el bien por los demás, más allá de las actividades personales que pueda tener cada uno. Pero para mí, ser bomberos, es una profesión que me llena de alegría, de gozo, de de mucha satisfacción poder ayudar al prójimo.

Claudio con su hija Kiara que también es Bombero

Esmeralda Altamirano - Destacamento número 2, Isidro Casanova

“Para mí ser bomberos más que una vocación, es una pasión, es un estilo de vida el cual yo elijo, pero tomamos ese riesgo por el simple hecho de ayudar al prójimo, de estar en los momentos más difíciles. El día a día de un bombero es la espera, es estar dispuesto para un llamado, siempre con la mejor predisposición. Acá no sabemos de descanso, una comida sin terminar, una cita sin cumplir, unas fiestas sin festejar. Es amanecer entre llamas y humo, ropas empapadas, es dejar un ser amado para ayudar a uno jamás conocido. Pero todo esto sale de nuestra vocación, sin nada a cambio, con la simple alegría que pudimos ayudar a alguien. Regresamos al cuartel contentos y no importa el cansancio. Saludos a los camaradas y gracias a la comunidad por confiar en nosotros. Un orgullo de pertenecer y ser parte de esta gran institución.”

Juan Diego García Setey Rossini - Bombero Voluntario de Tapiales

“Para mí, ser bomberos es algo hermoso. Ser bomberos es ayudar a la comunidad, es ayudar a los vecinos, es ayudar a los desconocidos. Creo en que los bomberos damos todo lo que podemos, todos los días en todo momento, para ayudar a los demás. Yo hace dos años que entré, y antes veía a los bomberos salir corriendo cuando sonaba la sirena. Y daban lo máximo para poder ayudar a la comunidad. Por eso ingresé, porque quise ayudar. Y siento desde adentro que puedo ayudar a los que necesitan, que son mis vecinos, que son la gente que vive en mi barrio.

Oficial de Escuadra Guillermo Mado - Bomberos de González Catán

¿Qué significó bomberos para mí o qué significa ser bomberos para mí, particularmente para mí fue salir de la calle. Cambió mi vida totalmente. Tener un enfoque de servicio, tener el contacto con gente que que de corazón me ayudó en un montón de la paz de mi vida, en el crecimiento laboral, profesional y personal. Creo que para mí, bomberos en mi vida, fue fue todo, fue un cambio rotundo en encontrarle el sentido a los días. Y hoy, ya con veintiséis años de servicio. Puedo decir que que bomberos es lo más hermoso que una persona puede hacer. Creo que las personas que somos apasionadas de lo que hacemos lo vamos a decir, de la especialidad o de de lo que nos gusta hacer, vamos a sentir lo mismo, pero que una persona se brinde que brinde lo más preciado que tiene, que es su vida, su tiempo, a costo de la familia, porque la que lo sufre también es la familia. Para mí, bomberos es eso, es mi vida y es mi pasión.

Juan Manuel Ledesma - Destacamento número 3, de Gregorio Laferrere

Bombero es una pasión, es un estilo de vida. Poco, muy pocos entienden lo que no nosotros sentimos lo que nosotros hacemos. Amo la profesión que elegí. Es algo único.

Héctor Gabriel Fernández, Bombero de La Matanza

El motivo de porque yo soy bombero, surgió hace mucho por una inquietud, por saber qué se siente, lo lo, siempre lo veía pasar o me lo cruzaba, y eso es lo que me originó poder acercarme a un al cuartel y preguntar qué es lo que se necesitaba, pues, y que qué requisitos necesitaban. Así surgió. Me hice el curso de ingreso, lo que fue una inquietud ahora, es una pasión, me gusta lo que hago. Me llama mucho la atención, usted puede puede salir y poder salvar a las personas, darle una mano en lo que yo pueda, en lo que se puede en cada servicio. Y ahora lo siento con una familia más, mi segunda familia.

Comandante Mayor Sergio Ravelli - Bomberos de Merlo

Como ustedes saben ser bomberos, más que todas las cosas es tener vocación de servicio. Los bomberos, como en el caso de los bomberos de Merlos, nosotros somos todos voluntarios y después de nuestro trabajo, de nuestras tareas de la casa, de este, compartir con nuestra familia también somos bomberos, donde a veces muchas veces gracias al apoyo en nuestra familia podemos seguir con esta profesión que tanto nos gusta porque si no tuviéramos el apoyo de ello que a veces les quitamos mucho tiempo de nuestros días para poder ser bomberos, no lo podríamos lograr. Ser bomberos es algo que se llama muy en el interior, muy adentro, como lo dije antes, vocación de servicio, Es una llama que no se apaga nunca, ni siquiera los que se retiraron cuando las cosas se ponen brava dejan de venir. Y, perdón, Bueno, es algo que se lleva con el corazón. Ser bomberos para mí como profesión es una de las más lindas y más nobles que que creo que he llevado adelante.

Luna Karla - Bombero Voluntario de La Matanza.

“Entre con 18 años, hoy en día tengo 29. El sentimiento desde el primer día hasta el día de hoy es algo hermoso, es el ser bombero es es una pasión, es una una presión de emociones que se sienten en el pecho, que es muy difícil de explicar con palabras. Pero a la hora que suena una sirena, a la hora que nos subimos arriba del camión, y que estamos yendo a una intervención, el poder sentir que estamos yendo a ayudar es algo es algo hermoso el poder estar yendo a hacer lo que sabemos hacer para lo que estudiamos Día a Día, es algo muy difícil de explicar. Encontré esta profesión como una casualidad, siempre digo lo mismo, y la verdad, no me arrepiento, me queda muchísimo por recorrer y sigue todo intacto. Yo digo que es la profesión más linda, y la verdad que es un sacrificio, como dice nuestro lema, sacrificio es interés y abnegación, y es tal cual. Así que nada más, les mando un saludos a todos y un feliz día a todos los bomberos voluntarios.