Qué hacer el fin de semana en Provincia: La agenda cultural bonaerense
Del 25 al 29 de noviembre, La Plata será el escenario de la 39ª Fiesta Provincial de Teatro, una celebración que reúne a las producciones independientes más destacadas de la Provincia. Además, habrá actividades en Mar del Plata, Bahía Blanca, Los Toldos, Luján y Florencio Varela.
Viernes 28 de noviembre
Mar del Plata
20:00 - Proyección de “Sara Facio: Haber estado ahí” de Cinthia Rajschmir
Sala Gregorio Nachman - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280). Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro
Sábado 29 de noviembre
Luján
12:00 - Caminata: Viaje por los transportes de Luján
Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” (Lezica y Torrezuri 917)
Entrada libre y gratuita
Florencio Varela
15:00 - Taller de bordado
Museo Histórico Provincial “Guillermo Enrique Hudson” (25 de Mayo y Chacabuco)
Entrada libre y gratuita
Mar del Plata
19:00 - Cartas a mi hijo Federico García Lorca
Dramaturgia, actuación y dirección de María Marta Guitart. Música en escena: Daiana Moreno (violoncello)
Sala Gregorio Nachman - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro
20:00 - Conversatorio: Escuela de espectadores
A cargo de Jorge Dubatti
Sala Gregorio Nachman - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro
Bahía Blanca
21:00 - OAS / Concierto Sinfónico Coral: Gala Lírica
Participación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca y el Coro Estable de Bahía Blanca. Interpretación de fragmentos líricos y orquestales de Verdi, Mascagni, Bizet, Rossini, Tchaikovsky y Donizetti, entre otros. Solistas: Carolina Kiinchaide, Ana Filipich, Leticia Ledo, Pablo Muñoz Barra, Jorge Dellapittima y Alfredo Miranda. Director: Luis Belforte
Explanada del Palacio Municipal (Alsina 65)
Entrada libre y gratuita
Domingo 30 de noviembre
La Plata
18:00 - Concierto de la Camerata Académica
Interpretación de obras de W. A. Mozart, D. Popper y L. v. Beethoven. Solistas: Cristian Cocchiararo (oboe) y Franco Pineda (violoncello). Dirección: Bernardo Teruggi
Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)
Entrada gratuita con reserva online
Mar del Plata
18:00 - Proyección de “Divididos. Sonido, barro y piel”
Charla con el director Leopoldo Montero Ciancio
Museo MAR (Av. Félix U. Camet y López de Gomara)
Entrada libre y gratuita
19:00 - Instituto Mar del Plata Danzas: “Imaginaciones!”
Dirección y producción a cargo de María Rosa de Miguel de Ramírez
Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro
20:00 - Gala de Ballet: ADN Ballet Studio
Dirección artística: Agustina Di Nucci
Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro
20:00 - Ensamble Sinfónico Performático MOSH
Jalea + Camerata Mar del Plata. Dj set: Sol Stietz. Pista abierta post función
Sala Bristol - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro. El acceso de menores de 18 años a la Sala Bristol se encuentra restringido por pertenecer al Casino Central.
Martes 2 de diciembre
Los Toldos
14:00 - Taller: “El canto y las búsquedas interpretativas” con Natalia Berasategui
Cuatro encuentros para explorar, desde folklórica bonaerense, los diferentes caminos de la interpretación y el canto
Museo Provincial Casa Evita (Eva Perón 1025)
Entrada libre y gratuita
La Plata
16:00 - Cierre anual de actividades del Mercado de Artesanías Bonaerenses (MAB)
Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)
Entrada libre y gratuita
