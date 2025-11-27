Viernes 28 de noviembre

Mar del Plata

Ads

20:00 - Proyección de “Sara Facio: Haber estado ahí” de Cinthia Rajschmir

Sala Gregorio Nachman - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280). Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro



Sábado 29 de noviembre

Luján

Ads

12:00 - Caminata: Viaje por los transportes de Luján

Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” (Lezica y Torrezuri 917)

Entrada libre y gratuita

Florencio Varela

Ads

15:00 - Taller de bordado

Museo Histórico Provincial “Guillermo Enrique Hudson” (25 de Mayo y Chacabuco)

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata

19:00 - Cartas a mi hijo Federico García Lorca

Dramaturgia, actuación y dirección de María Marta Guitart. Música en escena: Daiana Moreno (violoncello)

Sala Gregorio Nachman - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

Ads

20:00 - Conversatorio: Escuela de espectadores

A cargo de Jorge Dubatti

Sala Gregorio Nachman - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

Bahía Blanca

21:00 - OAS / Concierto Sinfónico Coral: Gala Lírica

Participación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca y el Coro Estable de Bahía Blanca. Interpretación de fragmentos líricos y orquestales de Verdi, Mascagni, Bizet, Rossini, Tchaikovsky y Donizetti, entre otros. Solistas: Carolina Kiinchaide, Ana Filipich, Leticia Ledo, Pablo Muñoz Barra, Jorge Dellapittima y Alfredo Miranda. Director: Luis Belforte

Explanada del Palacio Municipal (Alsina 65)

Entrada libre y gratuita

Puede interesarte



Domingo 30 de noviembre

La Plata

18:00 - Concierto de la Camerata Académica

Interpretación de obras de W. A. Mozart, D. Popper y L. v. Beethoven. Solistas: Cristian Cocchiararo (oboe) y Franco Pineda (violoncello). Dirección: Bernardo Teruggi

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)

Entrada gratuita con reserva online

Mar del Plata

18:00 - Proyección de “Divididos. Sonido, barro y piel”

Charla con el director Leopoldo Montero Ciancio

Museo MAR (Av. Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

19:00 - Instituto Mar del Plata Danzas: “Imaginaciones!”

Dirección y producción a cargo de María Rosa de Miguel de Ramírez

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

20:00 - Gala de Ballet: ADN Ballet Studio

Dirección artística: Agustina Di Nucci

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

20:00 - Ensamble Sinfónico Performático MOSH

Jalea + Camerata Mar del Plata. Dj set: Sol Stietz. Pista abierta post función

Sala Bristol - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro. El acceso de menores de 18 años a la Sala Bristol se encuentra restringido por pertenecer al Casino Central.

Puede interesarte



Martes 2 de diciembre

Los Toldos

14:00 - Taller: “El canto y las búsquedas interpretativas” con Natalia Berasategui

Cuatro encuentros para explorar, desde folklórica bonaerense, los diferentes caminos de la interpretación y el canto

Museo Provincial Casa Evita (Eva Perón 1025)

Entrada libre y gratuita

La Plata

16:00 - Cierre anual de actividades del Mercado de Artesanías Bonaerenses (MAB)

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)

Entrada libre y gratuita