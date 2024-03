San Fernando, Escobar, Malvinas Argentinas, San Martín, San Isidro, Tigre y Vicente López proponen una gran cantidad de actividades para este fin de semana extra largo.

La agenda cultural y turística

VIERNES 29 DE MARZO

13.30 - San Fernando - VISITA GUIADA - 7 Iglesias Históricas - El recorrido incluirá: Ntra. Señora de Luján, Ntra. Señora de Itatí, Sr. de los Milagros de Mailín, entre otros. Punto de encuentro: Plaza Mitre (Madero y Constitución). Entradas: AGOTADAS

15.00 - Escobar - CINE - Kung Fu Panda 4. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

17.30 y 20.00 - Escobar - CINE - Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

18.00 - Malvinas Argentinas - LITERATURA/MÚSICA - Narrativas Vinculares - Conversatorio: Rosa Amarilla, Belsi y Lucía Coronel con acústico en vivo. Curaduría: Belén Espinosa. Predio Municipal (Piedras y Leguizamón, Malvinas Argentinas). Entradas: gratis

19.00 - San Martín - CINE - El Evangelio según San Mateo - Proyección especial dedicada a la Semana Santa. (Il Vangelo secondo Matteo. Italia, 1964). Complejo Cultural Plaza (Int. Campos 2089, San Martín). Entradas: gratis

20.00 - San Isidro - MÚSICA - Poniendo el Hombro: festival a beneficio de Matías Rolaiser - Tocan Tren Loco, Deathmian, Vacíos de Fe y Victims of Disorder. City Bar (Fondo de la Legua 2550, Martínez). Entradas: $3.000 de forma anticipada al 11 3193-8136

20.00- San Martín - FESTIVAL - 23 Block Pari - Música de Sultanas Crw, LGA Crew y Los Amantes Rec. Además, pintan en vivo Polara Gordone y expo de Lulxssia. La Bemba (Prof. Agüer 4757, Villa Ballester). Entradas: a la gorra

21.00 - San Martín - MÚSICA - Tributo Intoxicados + Aquí y ahora. Club de la Música (Alberdi 4449, Villa Ballester). Entradas: en puerta

21.00 - Tigre - TEATRO - Muñecas ¿A qué costo? - Espectáculo transformista para pasar una noche teñida de rosa y humor. Teatro Municipal Pepe Soriano (Ituzaingó 2950, Benavídez). Entradas: gratis y exclusiva para vecinos de Tigre. Los tickets se retiran por boletería.

21.00 - Vicente López - FESTIVAL - Fiestón de La Memoria - Invitados: Malena D'Alessio, Maru Debenedetti y Liz Dana Fleitas, Dj en vivo y baile. Centro Cultural Tiempos de Memoria (Caseros 231, Florida). Entradas: a la gorra

21.00 - Vicente López - MÚSICA - Noche de Tango: toca El Rober acompañado de Nicolás Trono - Invitado: Cucuza. Cultural Buenos Aires (Buenos Aires 2100, Vicente López). Entradas: en puerta

21.00 - Tigre - MÚSICA - Noches de Jazz & Blues, y otras músicas - Toca Edu Band. Auditorio Santiago de Liniers, Museo de la Reconquista (Padre Castañeda 470, Tigre Centro). Entradas: gratis

22.00 - San Isidro - FIESTA - La Paranoli - Fiesta de cumbia junto al río: Toca Agua de Florero. Además, Diyaneiro. Catalejo Bar (Roque Sáenz Peña y el río, San Isidro). Entradas: en puerta - capacidad limitada

22.30 - Escobar - CINE - Ghostbusters: Apocalípsis fantasma. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

23.00 - San Martín - MÚSICA - Cumbia Club - Invitado: Alta Lima. Club de la Música (Alberdi 4449, Villa Ballester). Entradas: en puerta

23.00 - San Martín - FIESTA - Noche de Pop y Urbano - Música con DJ Uopa Nachi. Orange Bar (Pte. Perón 3330, San Martín). Entradas: en puerta

SÁBADO 30 DE MARZO

10.00 a 14.00 - Vicente López/San Isidro - NATURALEZA - Bicicleteada por la costa - Un paseo guiado en bicicleta por diferentes áreas verdes, para conocer nuestros paisajes rioplatenses y su biodiversidad. 4 paradas para observar, explorar, sentir y conocer sobre plantas nativas, su fauna asociada. Partida desde Yrigoyen y el río, Vicente López. Inscripción: $8000

12.00 - Escobar - CINE - Kung Fu Panda 4. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

14.30 - Escobar - CINE - Ghostbusters: Apocalípsis fantasma. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

17.00 y 23.30 - Escobar - CINE - Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

18.00 - Vicente López - MÚSICA - La Kalimba Orquesta de Cuerdas presenta "Concierto Comentado" - La orquesta de cuerdas que brindará al público la posibilidad de ver y oír estos maravillosos instrumentos, interactuando, compartiendo curiosidades y conocimientos. Interpretarán piezas barrocas, clásicas, música de películas, tango y arreglos de rock nacional e internacional. Torre Ader (Triunvirato y Castelli, Villa Adelina). Entradas: gratis

18.00 - San Martín - DANZA/MÚSICA - Anti Milonga, clase de tango - Música en vivo: Trío Silvyra Briozzo Giro. Espacio Cultural Municipal Ballester (Vicente López 2946, Villa Ballester). Entradas: gratis

18.00 - Escobar - FESTIVAL - Otoño en el Anfi - Noche de peña con artistas locales, actividades recreativas, shows musicales y food trucks. Colón y Ameghino, Belén de Escobar. Entradas: gratis

18.00 - San Martín - MÚSICA/DANZA - Peña al aire libre - Encuentro folklórico a cargo de Claudia Cabrera y Marcelo Sierra. Plaza Billinghurst (Moreno y Rivadavia). Entradas: gratis

18.00 a 22.00 - Vicente López - MÚSICA - Garage Tecnópolis - Participan Palo, Joaco de Oro, Vicky Masuelli y Sonorautas (infantil). Además, más música en vivo, espectáculos infantiles, talleres de huertas, intervenciones de circo, talleres artísticos, gastronomía y patio cervecero. Tecnópolis (Av. Gral Paz y Constituyentes). Entradas: gratis

19.30 y 21.00 - San Fernando - TEATRO - Intermitencias - Con Esteban Beressolin y Raúl Gómez. Teatro Martín Fierro (Pasteur 1415, Victoria). Entradas: a la gorra

20.00 - San Martín - FESTIVAL - Vociferando Música - Tocan Mundo Croma, Neobarat y Karaoke. La Bemba (Prof. Agüer 4757, Villa Ballester). Entradas: a la gorra

20.00 - Vicente López - TEATRO/MÚSICA - Perla Guaraní - La obra es un unipersonal con un músico en escena. Es la historia de Perla Guaraní, una inmigrante paraguaya que viaja a Argentina, en busca de una vida mejor. Como Ramona Galarza, quiso ser cantante de chamamé, su gran sueño. Sin embargo, el destino le tenía preparado otros aconteceres. Centro Cultural Munro (Av. Vélez Sarsfield 4650, Munro). Entradas: gratis con reserva previa

20.00 - Tigre - MÚSICA - Tigre Jam Session - Una noche para que los artistas locales se suban al escenario. Museo Reconquista (Padre Castañeda 470, Tigre). Entradas: gratis

20.30 - Vicente López - PEÑA FOLKLÓRICA - Con Male Ausqui y David Véliz tocando en vivo. Centro Cultural Tiempos de Memoria (Caseros 231, Florida). Entradas: $3.000

21.00 - Tigre - TEATRO - Noche de doble función teatral: La Isla Desierta + ¡Basta! - Mismo elenco, dos obras. El Rancho de la Carpincha (Av. Cazón 961, Tigre Centro). Entrada: con reservas al 11 51558145

21.00 - Vicente López - MÚSICA - Florestada con Verónica Sara, Silvia De Luca y Martín Miconi - Percusión por Camilo Olivieri. Cultural Buenos Aires (Buenos Aires 2100, Vicente López). Entradas: en puerta

21.00 - San Isidro - MÚSICA - Noche de Rock Nacional - Una noche increible de Rock Nacional, en la que tocarán en vivo Entre Calles (Cjs), Al limite (PR), Empleo Honesto (Covers Rock Nacional) y Psicopeliculas (Covers Rock Nacional). City Bar (Fondo de la Legua 2550, Martínez). Entradas: $2.500

21.00 - San Martín - MÚSICA - Wuhan + Tercer Elemento. Club de la Música (Alberdi 4449, Villa Ballester). Entradas: en puerta

21.00 - Tigre - TEATRO - Neurocomedia - El poder de la risa es un unipersonal creado y presentado por Alejandro Naviliat, que expla las propiedades de la risa y nos muestra cómo podemos ser los arquitectos de nuestro buen humor. El objetivo es hacer reír y reflexionar. Teatro Municipal Pepe Soriano (Ituzaingó 2950, Benavídez). Entradas: AGOTADAS

21.00 - Escobar - HUMOR - Unipersonal de Laila Roth - Es potterhead, fan de las salas de escape y le gusta muy poco trabajar. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $13.000

23.00 - San Martín - MÚSICA - La Nueva Norma + Los Cokitos. Club de la Música (Alberdi 4449, Villa Ballester). Entradas: en puerta

23.00 - San Martín - FIESTA - Fiesta 90´s Facking Love - Tributo en vivo a Rage Againt the Machine por Wake Up Against. Orange Bar (Pte. Perón 3330, San Martín). Entradas: en puerta

DOMINGO 31 DE MARZO

15.00 - Escobar - CINE - Kung Fu Panda 4. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

17.00 - Tigre - INFANTIL - Juegos Salpicados - Espectáculo de clown. Teatro Municipal Pepe Soriano (Ituzaingó 2950, Benavídez). Entradas: gratis y exclusiva para vecinos de Tigre. Los tickets se retiran por boletería.

17.30 y 20.00 - Escobar - CINE - Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

18.00 - San Martín - DANZA - Milonga de la Galería. Galería de Palacio Municipal (Int. Alberto M. Campos, 1650 San Martín). Entradas: gratis

21.00 - San Martín - FESTIVAL - Festival Under o Morir con The Stone Crowns + Angorya. Club de la Música (Alberdi 4449, Villa Ballester). Entradas: en puerta

22.30 - Escobar - CINE - Ghostbusters: Apocalípsis fantasma. Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar). Entradas: $1.100

23.00 - San Martín - FIESTA - Fiesta Pop 2000´s - Tributo en vivo a Britney por Ay Brig. Orange Bar (Pte. Perón 3330, San Martín). Entradas: en puerta

23.00 - San Martín - FESTIVAL - Criollos Skills + Fdi Kss & Buait26 + Estilo Nuestro + Exposición Artística: Bodagh + Blackméndez. Club de la Música (Alberdi 4449, Villa Ballester). Entradas: en puerta