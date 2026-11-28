La Fiscalía de Cámaras de Quilmes impulsó dos iniciativas de capacitación destinadas a fortalecer los equipos de trabajo y mejorar las herramientas de intervención ante conflictos sociales y situaciones que involucran a adolescentes.

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Las actividades se desarrollaron en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes y estuvieron dirigidas a integrantes del ámbito judicial. Según informó el Ministerio Público Fiscal bonaerense, las propuestas abordaron tanto el bienestar de los trabajadores como las prácticas restaurativas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Una de las iniciativas fue el Ciclo de Conversaciones sobre Bienestar Laboral, cuyo primer encuentro se realizó el 19 de noviembre de 2026. La jornada comenzó con la apertura del Fiscal de Cámara Adjunto y continuó con una capacitación sobre liderazgo y habilidades blandas, a cargo de la doctora Silvina Laura Dubini y del Equipo de Bienestar Laboral departamental.

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Por otra parte, concluyó el Taller de Prácticas Restaurativas, una propuesta de cuatro jornadas desarrollada en modalidad mixta y coordinada por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

La capacitación estuvo orientada a brindar herramientas para intervenir en conflictividades sociales y situaciones del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Entre los contenidos se trabajaron el Sistema de Protección Integral de Derechos y el diseño de estrategias restaurativas para abordar problemáticas vinculadas con la niñez y la adolescencia.

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El taller contó con la intervención del Área de Prácticas Restaurativas, integrada por Leticia Silenzi, María Selenia Ferrari y Emilia Peralta. La propuesta también buscó fortalecer la articulación entre distintas instituciones y promover herramientas para la resolución pacífica de conflictos.