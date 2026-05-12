La diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de ley para reforzar la protección de consumidores y usuarios frente al sobreendeudamiento y las prácticas abusivas de cobranza extrajudicial.

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La iniciativa propone modificar la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar la figura del “consumidor sobreendeudado” como sujeto hipervulnerable y establecer límites más estrictos para las empresas y agentes encargados del recupero de deudas.

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Entre los principales puntos, el proyecto define como consumidor sobreendeudado a aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan para afrontar sus obligaciones financieras sin comprometer su subsistencia o la de su grupo familiar.

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Además, la propuesta suma un nuevo capítulo destinado a regular las cobranzas extrajudiciales. Allí se prohíben prácticas consideradas intimidatorias o vejatorias, como llamadas reiteradas en horarios de descanso, contactos con familiares o empleadores, publicaciones de listas de deudores en redes sociales y comunicaciones que simulen reclamos judiciales.

“Hoy miles de bonaerenses sufren situaciones de hostigamiento y acoso por parte de empresas de cobranza, muchas veces por deudas vinculadas a necesidades básicas. El objetivo del proyecto es garantizar un trato digno y proteger la privacidad de las personas”, sostuvo Vaccarezza.

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La legisladora también señaló que la iniciativa busca actualizar la legislación bonaerense frente a una problemática que creció en los últimos años por la crisis económica. En ese marco, advirtió que la morosidad de las familias alcanzó niveles récord y afecta principalmente a sectores de menores ingresos que recurrieron al crédito para cubrir gastos cotidianos.

“La intención no es promover el incumplimiento de obligaciones, sino evitar que el cobro de una deuda derive en situaciones de abuso”, remarcó la diputada.