"Que no trabaje de noche": el consejo que no evitó el crimen del chofer de la app de viajes a plena luz del día en Catán



"Trabajaba para su hijo, dijo su hermana Lía, indignada. Su tía Nelly pide justicia: "Que pague el que le quitó la vida a mi sobrino"https://t.co/uhmNRRhY1V pic.twitter.com/oU59D6KiZY — LaNoticia1.com (@lanoticia1) February 19, 2025

El miedo estaba siempre presente. Leandro Giménez, de 31 años, trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en el conurbano bonaerense y su familia le repetía una advertencia: "No trabajes de noche". Pero la inseguridad no distingue horarios. Este martes, a las cinco de la tarde, en González Catán, un delincuente fingió ser pasajero, intentó robarle el auto y, cuando Leandro trató de escapar, le disparó por la espalda.

🚨 MATÓ A UN CHOFER DE UBER Y ESTÁ PRÓFUGO

- La víctima, Leandro Omar Giménez, tenía 31 años

- El asesino escapó caminando y pasa de frente a la cámara de seguridad guardando el arma

📍 Gonzalez Catán

➡️ https://t.co/zZZ9VIBKMd pic.twitter.com/gwW1hIyV8m — Vía Szeta (@mauroszeta) February 19, 2025

El crimen ocurrió en el cruce de Achagas y Encina. Las cámaras de seguridad registraron la huida del asesino, que sigue prófugo. Según las primeras pericias, en la escena del crimen se encontró una vaina calibre 9 mm, que será analizada para determinar si corresponde al arma utilizada.

Puede interesarte

En Merlo, donde vivía, la familia de Leandro no encuentra consuelo. Su hijo de 8 años aún no sabe que su papá no volverá. "Trabajaba para su hijo, por eso estaba en la calle. Y lo mataron", dijo su hermana Lía, indignada. Su tía Nelly, entre lágrimas, solo pide justicia: "Que pague, que pague como le quitó la vida a mi sobrino".

¡Nos interesa tu opinión! ¿Qué te genera este sangriento caso? ¡Enviar!

Leandro ya había sufrido un robo meses atrás en San Justo, pero nunca imaginó que esta vez no tendría una segunda oportunidad. Ahora, su familia y vecinos exigen respuestas. La inseguridad sigue cobrándose vidas. Y esta vez, en pleno día.